Manpower: informalidad toca su cifra más baja en lo que va del año

Reducir la informalidad , Manpower destacó que nuestro país registró en sepiembre pasado el nivel más bajo de personas trabajando en la informalidad en lo que va del año.Beatriz Robles, directora de Manpower LATAM destacó que México necesita crear entre un millón y un millón 100 mil nuevos empleos al año, para atender la demanda de quienes se incorporan al mercado laboral (Archivo/Cuartoscuro)

Aunque durante el mes pasado mes de septiembre de este año, la población ocupada en la informalidad registró una cifra de 32.6 millones de personas, cifra por debajo de las 500 mil personas (33.1 millones reportadas en septiembre del año pasado), ello no significa que tengan mejores empleos.

Beatriz Robles, directora de Manpower LATAM se refirió al panorama laboral en nuestro país, luego del reciente reporte de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), dado a conocer por el INEGI.

Al respecto señaló que “los datos de septiembre muestran un mercado laboral donde la informalidad laboral mostró señales de disminución, sin embargo esta reducción debe leerse junto con la caída de la ocupación.

“Una reducción de la informalidad laboral total -estableció-, no equivale automáticamente a una mejora generalizada de la calidad del empleo”.

En este mismo sentido, resaltó que el desafío en nuestro país es lograr alcanzar una generación de más y mejores oportunidades de trabajo “que se traduzcan en empleos con seguridad social, prestaciones y posibilidades de desarrollo”.

En la ENOE se destacó que durante el pasado mes de septiembre, la Población Económicamente Activa (PEA) alcanzó los 61.7 millones de personas, cifra que registró una baja anual de 359 mil personas, en comparación con el mismo mes del año pasado, reflejando una participación económica con una tasa del 58.5%.

De ellos, 60 millones estuvieron ocupadas, con un total de 267 mil personas que no tuvieron un empleo, en comparación con el mismo mes del año pasado, con lo que la informalidad toca su cifra más baja en lo que va de este año.

MÉXICO DEBE CREAR UN MILLÓN DE EMPLEOS AL AÑO

Sin embargo, Beatriz Robles enfatizó que en nuestro país se deben crear entre un millón y un millón 100 mil empleos formales cada año para poder absorber a la población en edad de trabajar y que se va incorporando al mercado laboral.

Hoy, djo, todavía más de la mitad de la población ocupada está en condiciones de informalidad laboral. Este desafío exige fortalecer la capacidad de las empresas para crear puestos de trabajo sostenibles y avanzar en la formalización del empleo”

En este sentido, subrayó que la población ocupada en la informalidad comenzó este 2026 con 32.7 millones de personas, para febrero se elevó a los 33 millones de personas, cifra que se mantuvo en el mes de marzo, y para el mes de abril volvió a registrar otro incremento hasta las 33.4 millones de personas laborando en la informalidad y así permaneció durante mayo.

Para junio la cifra bajó a 33.1 millones de personas, pero para el inicio de la segunda mitad del año, en julio volvió a incrementarse hasta las 34.1 millones de personas, su punto más alto en lo que va del año.

Para agosto baja a los 33.4 millones, y en septiembre baja a 32.6 millones de personas, su cifra más baja hasta el momento.

MAYOR CONTRATACIÓN HACIA EL CIERRE DE AÑO

La encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup apunta a un tentativo repunte en la demanda de personal para el cierre de año. En términos de planes de contratación, el 53% de los empleadores consultados anticipa incrementar su plantilla entre octubre y diciembre, mientras el 33% prevé mantenerla sin cambios y el 12% contempla reducirla.

Asimismo, sostuvo que “el objetivo es que el dinamismo del mercado laboral se refleje en mayores oportunidades de desarrollo y protección para las personas trabajadoras. No se trata únicamente de cubrir vacantes, sino de identificar las habilidades que requiere cada actividad económica, desarrollar el talento disponible y generar condiciones para atraer y retener a las personas.

La capacidad de vincular las necesidades empresariales con oportunidades de empleo formal será clave para fortalecer el mercado laboral mexicano, sostuvo.