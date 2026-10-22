México va bien y fortalece la confianza para invertir: Sheinbaum

Claudia Sheinbaum (Fotografo Prueba)

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que México avanza favorablemente, con mayor confianza y condiciones de seguridad que contribuyen a impulsar las inversiones y fortalecer la distribución de la riqueza mediante los programas de bienestar.

La mandataria destacó que el desarrollo nacional es resultado de un esfuerzo conjunto entre el Gobierno, la sociedad, las empresas y los sectores social y comunitario, por lo que llamó a reconocer la participación de todos en la construcción del proyecto de nación.

“Vamos bien y cada día hay mucha confianza en México, más seguridad en todos sentidos y eso pues nos ayuda a generar inversiones y al mismo tiempo la distribución de la riqueza con los programas de bienestar”, expresó.

Sheinbaum señaló que, para dimensionar los avances del país, es necesario observar el contexto internacional y valorar los esfuerzos que se realizan en México en ámbitos como la educación, la salud y el bienestar social.

Asimismo, subrayó que el Gobierno desempeña una función fundamental en el desarrollo nacional, pero reconoció que la participación de la población en su vida cotidiana, así como la actividad empresarial, los ejidos y las comunidades, también contribuyen al fortalecimiento del país.

“Es un proyecto de nación y México va bien”, sostuvo.

Avanzan conversaciones con Estados Unidos por aranceles

En relación con el tratado comercial y las negociaciones con Estados Unidos, la presidenta indicó que las conversaciones continúan con el objetivo de encontrar puntos de coincidencia entre ambos países, particularmente en torno a los aranceles que actualmente afectan a las exportaciones mexicanas de acero, aluminio y automóviles.

La jefa del Ejecutivo federal señaló que, una vez que se encuentre presente el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, podría ampliar la información sobre el tema, luego de las conversaciones que ha sostenido al respecto.

Sheinbaum enfatizó que uno de los principales objetivos es acercar las posiciones de México y Estados Unidos para alcanzar acuerdos que permitan atender las diferencias comerciales.

“Lo que buscamos es encontrar el punto en donde, sobre todo los aranceles que tenemos hoy de acero, aluminio y automóviles, encontrar el punto en donde coincidamos Estados Unidos y nosotros y pues nos vamos acercando, que es lo más importante”, manifestó.

La presidenta reiteró así la importancia del diálogo bilateral para avanzar en los temas comerciales y generar condiciones que favorezcan la actividad económica y las inversiones en México.