Pensión alimenticia retroactiva: ¿Los hijos mayores de 18 años tienen derecho a una?

Pensión alimenticia retroactiva. En cuanto a los hijos mayores de 18 años, la SCJN ya había establecido, mediante el amparo directo 2/2022, resuelto el 11 de mayo de 2022, que pueden reclamar los alimentos que no recibieron durante su infancia, sin importar cuánto tiempo haya transcurrido desde que alcanzaron la mayoría de edad.

En México, cumplir 18 años no significa perder automáticamente el derecho a reclamar una pensión alimenticia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha establecido que las personas mayores de edad pueden exigir a sus padres el pago retroactivo de los recursos que debieron recibir durante su infancia, incluso cuando hayan pasado varios años desde que alcanzaron la mayoría de edad.

El criterio busca proteger los derechos de quienes crecieron sin recibir el apoyo económico correspondiente de alguno de sus progenitores. Sin embargo, el pago de una pensión alimenticia retroactiva no es automático, pues las autoridades judiciales deben analizar las circunstancias particulares de cada caso, las necesidades del solicitante y la obligación económica que fue incumplida.

¿Los hijos mayores de 18 años pueden reclamar una pensión alimenticia retroactiva?

De acuerdo con la Suprema Corte, los hijos que hayan alcanzado la mayoría de edad tienen derecho a reclamar los alimentos que no recibieron cuando eran menores, debido a que la obligación de los padres comienza desde el nacimiento y no depende de que exista previamente una demanda judicial.

Este criterio quedó establecido el 1 de febrero de 2017, cuando la Primera Sala resolvió el amparo directo en revisión 1388/2016. Posteriormente, el 11 de mayo de 2022, el máximo tribunal reiteró que el derecho a reclamar alimentos retroactivos es imprescriptible, por lo que puede ejercerse incluso durante la vida adulta.

¿Qué requisitos deben cumplir los mayores de edad para solicitar una pensión retroactiva?

Los requisitos específicos dependen de las circunstancias del caso y de las disposiciones familiares vigentes en cada entidad federativa. Sin embargo, los criterios judiciales permiten identificar algunos de los elementos que pueden ser necesarios para presentar una reclamación:

Acreditar el parentesco : demostrar legalmente la relación entre quien solicita la pensión y el progenitor obligado a proporcionarla.

: demostrar legalmente la relación entre quien solicita la pensión y el progenitor obligado a proporcionarla. Identificar el periodo reclamado : señalar los años durante los cuales presuntamente no se recibió el apoyo económico.

: señalar los años durante los cuales presuntamente no se recibió el apoyo económico. Aportar pruebas : presentar documentos y otros elementos que permitan acreditar las circunstancias del incumplimiento.

: presentar documentos y otros elementos que permitan acreditar las circunstancias del incumplimiento. Demostrar las necesidades correspondientes : cuando resulte jurídicamente necesario, acreditar los gastos o necesidades que debieron cubrirse.

: cuando resulte jurídicamente necesario, acreditar los gastos o necesidades que debieron cubrirse. Presentar la demanda: acudir ante el juzgado familiar competente para que se determine si procede el pago.

¿Cuánto dinero pueden recibir los hijos por una pensión alimenticia retroactiva?

No existe una cantidad fija ni un porcentaje general que determine cuánto dinero corresponde por una pensión alimenticia retroactiva. El monto debe establecerse mediante una resolución judicial, tomando en consideración las necesidades que existieron durante el periodo reclamado y la capacidad económica que tenía el progenitor obligado a cumplir con la manutención.

El 14 de mayo de 2025, la Primera Sala de la Suprema Corte resolvió que, en los asuntos relacionados con el reconocimiento judicial de paternidad, el cálculo de los alimentos retroactivos debe realizarse, por regla general, dentro de la misma sentencia en la que se determine la procedencia del reclamo. Solamente en situaciones excepcionales podrá dejarse la cuantificación para una etapa posterior del procedimiento.