Pensión IMSS noviembre 2026: ¿cuándo depositan a pensionados de la Ley 73 y Ley 97?

IMSS Ley 73: monto exacto de la pensión mínima garantizada en agosto 2026 Conoce cuánto recibirás de la Pensión Mínima Garantizada por Ley 73 del IMSS en agosto (Pexels)

Todas las personas jubiladas y pensionadas que reciben su dinero del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) deben tener en cuenta la siguiente información, ya que habrá un cambio en la fecha de pago de noviembre de 2026. En lugar de recibir el depósito el día 1, como sucede en otros meses, el pago mensual está programado para el lunes 2 de noviembre.

El ajuste se debe a que el primer día del mes cae en domingo, por lo que el pago se recorre al siguiente día hábil. La fecha aplica para las personas pensionadas que reciben sus recursos directamente del IMSS, tanto bajo la Ley del Seguro Social de 1973 como bajo la Ley de 1997.

¿Qué día depositan la pensión IMSS de noviembre de 2026?

De acuerdo con el calendario de pagos del IMSS, el depósito correspondiente a noviembre se realizará el lunes 2 de noviembre. A partir de esa fecha, las personas beneficiarias podrán consultar el saldo disponible en su cuenta bancaria registrada para recibir la pensión.

Asimismo, cabe destacar que el IMSS señala que las pensiones que paga directamente se depositan mensualmente el primer día hábil de cada mes. Cuando esa fecha coincide con un día inhábil, el calendario contempla el ajuste correspondiente.

¿El pago de noviembre aplica para la Ley 73 y la Ley 97?

La respuesta es: sí. La fecha programada para la mensualidad de noviembre sí contempla a las personas pensionadas bajo ambos regímenes, siempre que reciban su pensión a través del IMSS.

La diferencia entre la Ley 73 y la Ley 97 no cambia por este ajuste de calendario. Sin embargo, sí puede influir en la forma en que se determina la pensión y en los beneficios que corresponden a cada persona.

La Ley 73 se relaciona con el régimen anterior de la Ley del Seguro Social, mientras que la Ley 97 corresponde al sistema establecido a partir de julio de 1997. En consecuencia, las condiciones de retiro y el cálculo de los recursos dependen del régimen aplicable y de las características de cada caso.

Por ello, es recomendable verificar las condiciones de cada régimen de pensión.

¿Los pensionados del IMSS recibirán aguinaldo en noviembre?

El aguinaldo es uno de los temas que más han generado dudas entre las personas pensionadas en el IMSS. Sin embargo, hasta este punto es importante señalar que no debe confundirse con la mensualidad ordinaria ni suponerse que se deposita de la misma manera para todos los beneficiarios.

En términos más sencillos, las personas pensionadas por cesantía en edad avanzada o vejez bajo la Ley del Seguro Social de 1973 tienen derecho al aguinaldo anual conforme a las disposiciones aplicables. En contraste, quienes reciben una pensión bajo la Ley 97 no tienen automáticamente el mismo beneficio: su situación depende de la modalidad y las condiciones de su pensión.

Para conocer el monto y la fecha de cualquier pago adicional, lo más recomendable es consultar la información oficial del IMSS y revisar las condiciones específicas de la prestación.

¿Qué hacer si no llega el depósito de la pensión IMSS?

Si el dinero no aparece en la cuenta el día previsto, primero hay que comprobar los movimientos bancarios y verificar que se esté consultando la cuenta registrada para recibir la pensión.

Si el problema continúa, el IMSS dispone del teléfono 800 623 2323. Las personas pensionadas pueden seleccionar la opción 3 para recibir orientación.