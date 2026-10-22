Pensiones del Bienestar 2026: requisitos, edad y fecha de registro para todas las letras

Pensión Bienestar Adultos Mayores El pago está contemplado para noviembre (Crónica Digital)

El registro para las pensiones del Bienestar de Adultos Mayores y Mujeres Bienestar sigue su curso y la fecha límite es el 25 de octubre. Conoce las edades de acceso, los documentos necesarios, los días asignados por letra del primer apellido y los montos bimestrales de ambos apoyos.

Las Pensiones del Bienestar 2026 abrieron una nueva oportunidad de incorporación para las personas adultas mayores y las mujeres que cumplen con los criterios de edad establecidos para cada programa.

¿Qué edad se necesita para recibir las Pensiones del Bienestar?

La edad es el primer requisito para identificar el programa correspondiente. Las personas de 65 años en adelante pueden solicitar su incorporación a la pensión para adultos mayores, que entrega 6 mil 400 pesos bimestrales mediante la Tarjeta del Bienestar.

En el caso de las mujeres de 60 a 64 años, el programa Mujeres Bienestar contempla un apoyo de 3 mil 100 pesos cada dos meses. Ambos recursos se entregan directamente a las beneficiarias y los beneficiarios, sin intermediarios.

Pensión Adultos Mayores y Mujeres Bienestar: Calendario de registro por letra del primer apellido

El registro se organiza según la inicial del primer apellido para distribuir la atención durante la semana. Los módulos operan de lunes a domingo, de 9 a 16 horas.

Este viernes sigue el calendario de registro y está reservado para los apellidos con letra S, T, U, V, W, X, Y y Z.

Durante el sábado 24 y el domingo 25 de octubre se atenderá a personas de todas las letras, lo que ofrece una alternativa para quienes no puedieron acudir en la fecha asignada inicialmente.

Qué documentos se necesitan para el registro de la Pensión del Bienestar

Para solicitar cualquiera de las pensiones es necesario presentar una identificación oficial vigente, CURP de impresión reciente y acta de nacimiento legible. También se requiere un comprobante de domicilio con antigüedad máxima de seis meses, que puede ser un recibo de teléfono, luz, gas, agua o impuesto predial.

Además, la persona solicitante debe proporcionar un número telefónico de contacto, tanto celular como de casa.

Dónde consultar los módulos de Bienestar

La ubicación de los puntos de atención puede consultarse en el portal oficial de la Secretaría el Bienestar.