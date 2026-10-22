Perfila Senado analizar legalidad de cambios en modalidad 40 del IMSS

Suspensión temporal de Pensión IMSS modalidad 40 genera incertidumbre en usuarios (Pexels)

El Senado de la República perfila analizar la decisión del Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que publicara un acuerdo administrativo que restringe temporalmente la Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio del Seguro Social o Modalidad 40 y ordenó evaluar su impacto en las finanzas del Instituto.

La senadora priista Claudia Edith Anaya denunció ante el pleno de la Cámara Alta lo que calificó como un “decretazo” del Gobierno Federal “que suspende la Modalidad 40 para acceder a una pensión más justa”.

“No es la primera vez que a este gobierno le da por legislar a decretazos. No está dentro de las facultades del Consejo Técnico del IMSS poner en suspensión artículos puntuales de la ley”, acusó

La priista demandó al presidente del Senado, Higinio Martínez que la Cámara Alta revise este acuerdo que impactará a miles de trabajadores mexicanos que aspiraban a la modalidad 40 del IMSS para pensionarse.

“Es importante que desde este Congreso se haga algo. Usted como presidente del Senado de la República tiene que hacer algo porque lo que hoy publicaron el Diario Oficial es uno de muchos temas”, indicó.

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Higinio Martínez, aseveró que “atendiendo el planteamiento turnamos el asunto a la Junta de Coordinación Política para lo revise de manera inmediata”.

El Número total de asegurados mediante la modalidad 40 asciende a 394,871 personas activas en el esquema.

Las entidades con más registros son la Ciudad de México ocupa el primer lugar, seguida por Nuevo León con 33,083 registros.

El programa generó más de 27,383 millones de pesos para el IMSS en el último periodo reportado.}

El polémico acuerdo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, ordena evaluar durante un máximo de seis meses el impacto financiero de la Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio para determinar su viabilidad a largo plazo.

Como medida precautoria, el Seguro Social determinó que los nuevos solicitantes o quienes renueven su periodo ya no podrán inscribirse libremente con salarios altos para mejorar su retiro; ahora estarán topados estrictamente a su último sueldo base de cotización más una Unidad de Medida y Actualización (UMA).

El presidente de la Cámara Alta, Higinio Martínez, turnó el asunto a la Junta de Coordinación Política para que se pronuncie sobre la legalidad del acuerdo.

De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Consejo instruyó a la Dirección de Finanzas, por conducto de la Unidad de Riesgos Financieros y Actuariales, a analizar el efecto de esta modalidad en la situación financiera del IMSS en un plazo máximo de seis meses.

El cambio distingue entre quienes ya están inscritos y las nuevas incorporaciones. Los primeros conservarán las condiciones contratadas hasta terminar su periodo, mientras que las solicitudes posteriores quedarán sujetas a un nuevo límite relacionado con el último salario base de cotización.

El IMSS aclaró que quienes ya cuentan con el esquema vigente conservarán sus condiciones hasta que termine su contrato.