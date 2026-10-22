Presentan en Coyoacán el libro “Pueblo”, de López Obrador; destacan historia y ética política

Presentan en Coyoacán el libro “Pueblo”

Con un auditorio lleno en el Centro Cultural Elena Garro, ubicado en el barrio de La Conchita, se llevó a cabo la primera presentación en la alcaldía Coyoacán del libro Pueblo, del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en un encuentro centrado en la historia política de México, los principios de la Cuarta Transformación (4T) y la ética en la vida pública.

La presentación fue moderada por Alejandro Robles Gómez, secretario de las y los Mexicanos en el Exterior de Morena, quien planteó la importancia de impulsar la lectura y la reflexión colectiva como herramientas para fortalecer el compromiso ético de quienes participan en la vida pública y en el movimiento político.

Durante el encuentro, la doctora Asa Cristina Laurell abordó la interpretación del cardenismo que López Obrador desarrolla en su obra y destacó la relevancia de analizar las experiencias históricas que han influido en los proyectos de transformación nacional.

Por su parte, Magdalena Núñez subrayó el papel de la historia para comprender los orígenes, la identidad y la evolución del movimiento de la Cuarta Transformación, así como los elementos que han marcado su desarrollo político.

Coyoacán, escenario de la presentación

La elección de Coyoacán como sede de esta primera presentación en la alcaldía estuvo vinculada con la trayectoria política de López Obrador y con la historia organizativa de Morena.

De acuerdo con los participantes, el exmandatario vivió en esta demarcación, donde también se debatieron y formularon documentos fundacionales del partido, circunstancias que relacionan al territorio con la memoria política del movimiento.

El Centro Cultural Elena Garro fue el espacio para el intercambio de ideas en torno al contenido de Pueblo y su lectura de los procesos históricos que han influido en la política mexicana.

Lectura y formación política

Durante la presentación, los participantes destacaron la importancia de revisar el pasado para analizar los desafíos del presente y reflexionar sobre los principios que orientan la actuación política.

El encuentro también puso sobre la mesa la formación política, la conciencia histórica y la congruencia ética como temas relevantes para la discusión interna del movimiento de la Cuarta Transformación.

La presentación de Pueblo en Coyoacán reunió así a asistentes interesados en la obra de López Obrador y en el análisis de las ideas, los antecedentes históricos y los principios políticos asociados con su proyecto.