PRI y Somos piden que Taddei se separe del INE mientras se investigan acusaciones sobre proveedores

PRI y Somos, piden renuncia de presidenta del INE

Los representantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de Somos en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) exigieron que Guadalupe Taddei deje la presidencia del organismo si no aclara los señalamientos sobre posibles conflictos de interés relacionados con empresas proveedoras de materiales electorales.

Durante la sesión del Consejo General, Marco Antonio Baños, representante de Somos, fue quien solicitó que Taddei se separe temporalmente del cargo mientras se realizan las investigaciones correspondientes, al considerar que los señalamientos requieren transparencia y rendición de cuentas.

Carlos Gutiérrez Mancilla, consejero del Poder Legislativo por el PRI, pidió la renuncia de la consejera presidenta si no logra aclarar los cuestionamientos sobre sus vínculos con proveedores del instituto.

El llamado se hace luego de que se difundiera información sobre relaciones entre empresas proveedoras de material electoral y personas que han trabajado en el entorno de Taddei, así como sobre presuntas irregularidades en contrataciones.

Ante los planteamientos, representantes de Morena, el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido del Trabajo (PT), Movimiento Ciudadano y el Partido de la Alianza por la Democracia (PAZ) llamaron a que los señalamientos se atiendan por los cauces institucionales.

En tanto, los consejeros electorales Jorge Montaño, Frida Gómez y Uuc-kib Espadas pidieron mesura y cautela para evitar que la controversia afecte al organismo electoral; Arturo Castillo y Carla Humphrey atribuyeron la situación a las facultades que permiten a la presidencia realizar nombramientos en puestos clave sin alcanzar consensos con el resto del Consejo General.

Taddei niega favoritismo a proveedores

Un día antes de la postura de Somos y del PRI, Taddei rechazó que la presidencia del INE tenga empresas favoritas y sostuvo que las contrataciones deben sujetarse a las reglas de la administración pública.

La consejera presidenta también afirmó que las empresas señaladas ya eran proveedoras del sistema electoral antes de su llegada al instituto, en abril de 2023, y aseguró que los contratos están auditados.

Además, indicó que pondría a disposición del Órgano Interno de Control del INE y de la Auditoría Superior de la Federación la información relacionada con las contrataciones. También negó que una de las personas mencionadas en los reportes periodísticos hubiera sido su chofer, aunque reconoció que trabajó en el organismo.

Los señalamientos incluyen a Corporativo Zeg y otras compañías dedicadas al suministro de materiales electorales.

De acuerdo con investigaciones periodísticas, la Unidad de Inteligencia Financiera mantiene indagatorias relacionadas con siete empresas por presuntos vínculos y posibles irregularidades en sus operaciones.

La controversia también motivó que la presidenta Claudia Sheinbaum pidiera al INE aclarar las contrataciones y transparentar la información; el presidente del Senado, Higinio Martínez, también señaló que cualquier posible irregularidad debe investigarse y sancionarse si se demuestra responsabilidad.