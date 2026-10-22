Profeco lanza recomendaciones previo a la temporada del Buen Fin

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a través de un comunicado, le recuerda a los consumidores, organizar un presupuesto previo al próximo inicio de El Buen Fin, con el objetivo de promover hábitos de consumo responsable que contribuyan al cuidado de la economía familiar.

A pesar de que la mayoría de las ofertas y promociones anunciadas por los establecimientos pueden ser una oportunidad para renovar electrodomésticos, aparatos electrónicos y muebles del hogar o para adelantar la compra de regalos, también pueden representar un riesgo si se gasta de manera impulsiva.

Para aprovechar de la mejor forma esta campaña comercial, la Procuraduría sugiere definir las necesidades, elaborar una lista con lo indispensable y otra con lo que se quiere, pero no es esencial, a fin de analizar la posibilidad de adquirirlo sin caer en el sobreendeudamiento.

Una vez definido lo que se planea comprar y sus especificaciones, es fundamental conocer las opciones que se ofrecen en el mercado, comparar entre proveedores, marcas y precios, así como revisar plazos de entrega, políticas de cambio o devolución y garantía.

Para ello, recuerda que a través de la página oficial de la herramienta institucional Quién es Quién en los precios, la población puede consultar el historial de los productos más representativos de El Buen Fin y revisar si los costos aumentaron o disminuyeron.

La institución sugiere limitar montos individuales y establecer un presupuesto general que no rebase la capacidad de pago mensual. Para ello, también es importante evaluar si las compras a meses sin intereses realmente son una promoción que maximice los recursos y beneficie el bolsillo a largo plazo.

Finalmente, la Profeco recalca que, antes de adquirir nuevas deudas con gastos impulsivos, una decisión responsable es adelantar pagos como el predial, liquidar cuentas bancarias o ahorrar.