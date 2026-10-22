Salud Secretaría de Salud impulsa detección oportuna y seguimiento integral del cáncer de mama

En nuestro país el cáncer de mama sigue siendo la principal causa de muerte por tumores malignos en mujeres mayores de 25 años (más de 8,000 muertes en año pasado), por lo que, a través de la estrategia del Sistema Nacional de Salud se busca abarcar la prevención, detección oportuna, confirmación diagnóstica, tratamiento y el acompañamiento de las pacientes.

Señaló lo anterior, el subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Rafael Ricardo Valdez Vázquez, quien recordó que no basta con detectar esta neoplasia maligna, sino que se debe garantizar la continuidad en la atención y que cada paciente acceda a estudios complementarios y tratamiento que requiera.

La directora general del Centro Nacional de Equidad de Género, Salud Sexual y Reproductiva (CNEGSSR), Teresa Ramos Arreola, señaló que la atención integral del cáncer de mama y cervicouterino requiere ampliar la detección oportuna, garantizar la continuidad de la atención y reducir las barreras que enfrentan las mujeres para acceder a los servicios de salud.

Las políticas públicas, dijo, deben considerar las condiciones de vida de las mujeres, sobre todo quienes viven lejos de las unidades médicas, trabajan durante largas jornadas o tienen responsabilidades de cuidado que dificultan la atención de su propia salud, y que “escuchar sus necesidades implica reconocer las desigualdades y convertirlas en acciones concretas para garantizar el derecho a la salud”.

Ricardo Valdez recordó que en octubre del año pasado inició en todo el país la Campaña Nacional Intersectorial para la Prevención, Detección y Atención del Cáncer de Mama y de Cuello Uterino, y la segunda etapa inició el pasado 23 de septiembre, con un enfoque de derechos humanos, equidad e interculturalidad, para responder a las distintas condiciones de acceso a los servicios de salud en el país.

Además, mencionó que en los Centros Regionales de Interpretación de Estudios de Mastografía a Distancia, se apoya a unidades médicas que no tiene especialistas en radiología, y de septiembre del 2025 al mismo mes de este 2026, dichos centros interpretaron más de 29,600 estudios, con tiempos de respuesta en promedio a cuatro días.

A su vez, María Alegría, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social, resaltó que la Secretaría de Salud promueve una atención integral, oportuna y humanizada para las personas con cáncer de mama, desde la prevención y el diagnóstico temprano hasta el tratamiento y el acompañamiento posterior.

Resaltó además, la necesidad de acercar la información médica y los avances científicos a las comunidades del país, incluidas las poblaciones indígenas, mediante estrategias de educación, prevención y difusión accesible.

Explicó que los Protocolos Nacionales de Atención Médica (PRONAM) permiten traducir el conocimiento especializado en orientaciones prácticas para el personal médico de primer contacto. Estas herramientas contribuyen a identificar síntomas, orientar sobre alternativas de tratamiento y brindar atención con base en evidencia científica.