Senadores piden trato VIP en AICM; SRE rechaza préstamo de salón e Higinio Martínez se deslinda

Salas VIP de Aeroméxico

El Senado de la República solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores prestar el salón de protocolo para diplomáticos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para estancia de los senadores cuando viajen o esperen un vuelo, según consta en oficio girado el pasado 5 de octubre.

No obstante la cancillería negó autorizar el uso de ese salón destinado para uso diplomático.

El presidente del Senado, Higinio Martínez, se deslindó de esta iniciativa y responsabilizó al secretario técnico de la mesa directiva, Daniel Sibaja González de solicitar por cuenta propia y sin acuerdo de este órgano de gobierno el salón de protocolos del aeropuerto capitalino para que lo usen los 128 legisladores de esta cámara.

“Fue un error sin lugar a dudas”, explicó

El senador de Morena, calificó esto como un error garrafal que ya es evaluado para determinar las consecuencias de esta decisión.

En un escrito que esta mañana dirigió a sus “compañeros” de la Mesa Directiva, el legislador mexiquense aclaró que él no había autorizado que se formulara la petición al titular de Relaciones Exteriores.

Esta situación se generó luego de que hace unos días, la senadora de Morena, María Lucía Mícher Camarena, amenazó con llamar a cuentas a la aerolínea Aeroméxico, porque según ella cambiaron –sin avisar--las condiciones de uso de sus salas VIP.

Fue la senadora del PRI e integrante de la mesa directiva del Senado, Claudia Anaya la que hzio público ese documento donde se solicita a la cancillería que “se otorguen facilidades necesarias para el acceso y uso del Salón de Protocolo, ubicado en el Aeropuerto Benito Juárez, en beneficio de las legisladoras y legisladores, que con motivo de la celebración de las sesiones en esta cámara, requieran realizar sus traslados aéreos.

Oficio del Senado firmado por el secretario técnico Daniel Sibaja por el que se solicita trato prefrencial para senadores en el AICM

“La presente solicitud tiene como finalidad facilitar el cumplimiento de sus responsabilidades parlamentarias, así como contribuir a una adecuada coordinación y organización de sus desplazamientos, en atención a las actividades institucionales inherentes al ejercicio de su función legislativa”.

El oficio está formado por Daniel Sibaja, secretario técnico de la mesa directiva.

Claudia Anaya, y secretaria de la mesa directiva, criticó esta decisión y se deslindó de la situación.

“Los legisladores de Morena están ávidos de privilegios en los aeropuertos. Ahora piden las salas de protocolo exclusivas para diplomático. Y de una vez aclaro que aunque yo soy parte de la mesa directiva; yo no pedí nada, ellos mandan”, aclaró la legisladora priista.