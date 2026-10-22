SHCP: Cumplir con la obligación pensionaria, es una gran responsabilidad para el Estado Mexicano

Modalidad 40 IMSS 2026 Héctor Santana Suárez, titular de la Unidad de Seguros y Pensiones, de la Secretaría de Hacienda sostuvo que las modificaciones a la Modalidad 40, aprobadas por el Consejo Técnico del IMSS son necesarias para cuidar el acceso pleno al derecho de las y los trabajadores a una pensión al momento del retiro (IMSS y Pexels)

Héctor Santana Suárez, titular de la Unidad de Seguros y Pensiones, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), aseveró enfático que “para el Estado mexicano el cumplimiento de la obligación pensionaria es una gran responsabilidad y un compromiso muy claro”.

En entrevista con Crónica, el funcionario advirtió que las modificaciones a las reglas de la Modalidad 40, denominado como Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), aprobadas por el Consejo Técnico del instituto, tienen como objetivo “tomar las medidas necesarias para cuidar el acceso pleno al derecho que tienen las y los trabajadores a una pensión al momento del retiro”.

Cuestionado respecto a las inquietudes que dichas modificaciones han generado, Santana Suárez enfatizó que ello se debe a que cuando cualquier autoridad se mete a modificar algún tema de las pensiones de la gente, surgen preocupaciones, “sobre todo cuando no se conoce toda la información.

“Y, cuando no estamos conscientes de que hay actores -abundó-, que quisieran ver que no se modifique el status quo, porque tienen algunos beneficios alrededor de las posibilidades que había con la Modalidad 40”.

Pero, insistió, el objetivo es tomar las medidas necesarias para cuidar el acceso pleno al derecho de las y los trabajadores a una pensión llegado el momento de su retiro laboral.

UN MILLÓN DE TRABAJADORES ESTÁN EN MODALIDAD 40

Resaltó además, que este tema debe verse en la perspectiva de que hoy la Modalidad 40 representa aproximadamente a un millón de trabajadores de un total de alrededor de 22.4 millones de trabajadores afiliados al IMSS, porque hay quien ha señalado que la medida tiene un impacto financiero muy, muy grande, pero el impacto en la gente es mucho menor.

“Simplemente no queremos que haya quien se pase de listo y le pase esa factura a toda la gente cuando el objetivo es garantizar el derecho de todos y todas, y evitar que haya quien infrinja el espíritu de este esquema”.

PAGO DE PENSIONES EN 2026, EQUIVALENTES AL 22% DEL PEF

En este sentido, refirió que este año, para el pago de pensiones se destinó el equivalente al 22% del en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), es decir que de cada peso 22 centavos fueron para el pago de pensiones, y del 33% del gasto programable, es decir, lo que queda una vez que se cumplen las obligaciones irreductibles como es el servicio de la deuda por citar un ejemplo, entonces, sí, estamos destinando un monto importante, más del 4.5% del Producto Interno Bruto (PIB), que es una cantidad muy importante.

El titular de la Unidad de Seguros y Pensiones, de la Secretaría de Hacienda subrayó que con las modificaciones a la ley de pensiones del 73 y de 2007 se sabe del número exacto de trabajadores que se van a pensionar, desde el momento que se hicieron las reformas, y que por el cambio demográfico y por edad de la gente “de aquí a 2038 o 2039 vamos a tener una tasa de crecimiento en las pensiones muy importante”, y ante ello, reiteró, el compromiso y obligación del Estado es garantizar el derecho de las y los trabajadores a su pensión".

Recordó que quienes ya tienen su pensión bajo la Modalidad 40 no se verán afectados, seguirán cobrando en los términos en que les fue determinada, también para quienes hoy tienen contratado algún proceso de Modalidad 40 y que dijeron “voy a pagar dos o tres años de forma retroactiva podrán seguir haciendo”.

La modificación es para quienes quieran ingresar a este esquema, podrán hacerlo “siempre y cuando lo que paguen tenga comparabilidad con lo que ganan en su salario al día de hoy” y tomar en consideración las modificaciones aprobadas por el Consejo Técnico del IMSS, “que sí tiene facultades expresamente para tomar medidas en el caso de que percibiera alguna amenaza a la salud financiera del instituto”.

Lo que se busca es evitar que gente con un salario alto intente pagar más UMA´s, ahora el tope es de una Unidad de Medida y Actualización (UMA) -que serán 117 pesos, antes de esta modificación el máximo eran 25 UMA´s-, y de esa manera, evitar que se abuse de este sistema de pensiones, “y la gente contrate diciendo que tiene un salario mucho más alto que el que en realidad percibe”.

Refirió también que el IMSS ha identificado algunos casos de abuso y antes de hacer una transformación mayor que pudiera generar algún impacto adverso, se debe saber bien qué está pasando, cuál es el número exacto de personas que están en esa situación y el IMSS ha recibido la instrucción de su Consejo Técnico de hacer este análisis, para poder hacer un planteamiento estructural y de largo plazo.

“Si el IMSS después de ese análisis considera que se requiere algún otro tipo de acción seguramente hará la propuesta, en primer lugar a su Consejo Técnico y en su caso de las autoridades de los distintos poderes que pudiera ser necesario que participen, pero, reiteró, al día de hoy los derechos se mantienen garantizados.