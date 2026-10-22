Volkswagen de México y sindicato alcanzan acuerdo para evitar huelga

Volkswagen evita huelga en México (Mireya Novo)

La empresa Volkswagen de México y el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz, Similares y Conexos Volkswagen de México (SITIAVW) alcanzaron un acuerdo que permitirá conjurar la huelga prevista para este jueves 22 de octubre, informó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

El entendimiento se logró mediante un proceso de negociación entre ambas partes, con el acompañamiento de la STPS y del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL).

Durante las mesas de conciliación, representantes de la empresa y del sindicato mantuvieron abiertos los canales de diálogo y acercaron sus posiciones hasta encontrar una solución al conflicto colectivo.

La STPS y el CFCRL reconocieron la disposición de ambas partes para privilegiar la negociación y la conciliación, así como el respeto a los derechos de las personas trabajadoras en el marco de la negociación colectiva.

El acuerdo será sometido a consulta de las y los trabajadores para su aprobación, conforme al procedimiento establecido en la legislación correspondiente.

Con este entendimiento, empresa y sindicato avanzan hacia una solución negociada del conflicto laboral. No obstante, su aprobación dependerá del resultado de la consulta entre las personas trabajadoras.