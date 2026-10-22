¿Ya fue localizada Dasha Yunhuet? Lo que se sabe del caso de alumna del CCH Oriente

Dasha Yunhuet Vázquez Castro. Luego de ser reportada como desaparecida, la alumna, supuestamente ha sido localizada en Nuevo León, afirmando que su desaparición fue voluntaria.

La desaparición de Dasha Yunhuet Vázquez Castro, estudiante de 18 años del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Oriente de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), continúa generando incertidumbre después de que diversos medios de comunicación difundieran versiones sobre su presunta localización en Nuevo León, pese a que sus familiares habían señalado que no recibieron una confirmación oficial de las autoridades.

¿Dasha Yunhuet ya fue localizada?

A través de su cuenta de X, el periodista Carlos Jiménez, conocido como C4, compartió una fotografía en la que presuntamente aparece Dasha Yunhuet sosteniendo una hoja con dos mensajes escritos a mano: “No fui víctima de ningún delito” y “Mi desaparición fue voluntaria”. En la imagen también aparecen las fechas 17 de octubre de 2008 y 17 de octubre de 2026, correspondientes a su nacimiento y al día en que cumplió 18 años.

El comunicador acompañó la fotografía con un mensaje en el que aseguró que agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) habían ubicado a la estudiante en Nuevo León, pero que ella manifestó su intención de no regresar con su familia. Asimismo, señaló que, al tratarse de una persona mayor de edad, las autoridades no podrían obligarla a volver a su domicilio.

No obstante, la fotografía y las afirmaciones del periodista no constituyen, por sí solas, una confirmación oficial de la localización, pues no se ha podido verificar de manera independiente un comunicado público de la Fiscalía capitalina ni por parte de su familia que confirme las circunstancias de su paradero.

“NO FUI VÍCTIMA de NINGÚN DELITO” Es una imagen enviada por Dasha Yunhuet, estudiante del CCH oriente, reportada por su familia como desaparecida. Agentes de @FiscaliaCDMX la ubicaron en Nuevo León, pero ella dice q no quiere volver con su familia. Por ser mayor de edad, la @FiscaliaCDMX y la Comisión de Búsqueda no puede obligarla a nada. — Carlos Jiménez (@c4jimenez) October 22, 2026

CCH Oriente entra en paro indefinido tras bloqueo de estudiantes en Periférico

Estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Oriente bloquearon la circulación del Anillo Periférico, a la altura de Periférico Canal de San Juan, en la alcaldía Iztapalapa, para exigir la localización de su compañera Dasha Yunhuet Vázquez Castro, reportada como desaparecida desde el pasado 16 de octubre. Durante la movilización, los manifestantes también denunciaron la falta de seguridad en los alrededores del plantel universitario.

La protesta provocó afectaciones a la circulación vehicular durante varias horas, mientras los estudiantes exigían respuestas de las autoridades sobre el paradero de la joven. La movilización se produce en medio de versiones contradictorias sobre su presunta localización, sin que los familiares hayan confirmado públicamente que Dasha se encuentre a salvo.

🚨Dasha, 18 años, fue vista por última vez el pasado 16 de octubre afuera del CCH Oriente. El caso causa #controversia pues familiares EXIGEN una prueba de que está bien, como se afirma de manera extraoficial. La @FiscaliaCDMX NO ha informado oficialmente su localización. https://t.co/xiDyrq1kUB — Tania Aguilar (@Tania_aguilarcr) October 22, 2026

Familiares de Dasha Yunhuet niegan haber recibido confirmación oficial de su localización

Las versiones sobre la presunta localización de Dasha comenzaron a circular desde el pasado 18 de octubre, cuando algunos medios informaron que elementos de la Policía de Investigación habían establecido comunicación con la estudiante. Sin embargo, Sylvia Vázquez, madre de la joven, rechazó públicamente estos reportes y aseguró que ninguna autoridad le había proporcionado información sobre el paradero de su hija.

El lunes 19 de octubre, la madre de Dasha reiteró que las noticias sobre su localización eran falsas y solicitó mantener activa la búsqueda. Incluso, mediante sus redes sociales, compartió el mensaje: “Dasha no ha sido localizada”, acompañado de un llamado para que familiares, compañeros y ciudadanos continuaran difundiendo el boletín oficial.

Hasta el momento, no hay un nuevo pronunciamiento público de la familia que confirmara la autenticidad de la fotografía difundida por Carlos Jiménez, ni tampoco se localizó un comunicado oficial accesible de la Fiscalía capitalina que permitiera comprobar de manera independiente el lugar y las circunstancias de la presunta localización de Dasha.

¿Cuándo y dónde desapareció Dasha Yunhuet, alumna del CCH Oriente?

De acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Dasha Yunhuet Vázquez Castro fue vista por última vez el viernes 16 de octubre de 2026, frente a la puerta número dos del CCH Oriente, ubicado en la colonia Tepalcates, alcaldía Iztapalapa.

Un día después, las autoridades emitieron el boletín de búsqueda con el folio 20261017-001. Por su parte, el plantel universitario solicitó apoyo a la comunidad para difundir la información y contribuir a la localización de la estudiante.