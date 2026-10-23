Sheinbaum revela detalles de reunión con Maru Campos por ingreso de agentes de EU a Chihuahua (Rogelio Morales Ponce)

La Presidenta Claudia Sheinbaum reveló detalles de la reunión que sostuvo con la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, en el aeropuerto de Ciudad Juárez, en la que ambas funcionarias abordaron el ingreso de agentes extranjeros a territorio mexicano sin la autorización correspondiente, así como presuntos actos de corrupción atribuidos al exfiscal estatal.

Sheinbaum explicó que el encuentro ocurrió en septiembre pasado, antes de presentar su informe de rendición de cuentas en Ciudad Juárez, luego de que la mandataria estatal solicitara reunirse con ella.

La Presidenta reconoció que durante la conversación hubo momentos de tensión y que ambas elevaron la voz. Señaló que Campos le reclamó por haberla señalado en relación con una posible violación a la Ley de Seguridad Nacional, ante la presencia de agentes extranjeros en Chihuahua.

De acuerdo con la versión de Sheinbaum, la gobernadora respondió que ella no había autorizado el ingreso de los agentes y atribuyó la responsabilidad al entonces fiscal estatal. Además, aseguró que su administración había detectado presuntos actos de corrupción relacionados con el exfuncionario, entre ellos la supuesta propiedad de casinos.

Ante esos señalamientos, la Presidenta sostuvo que indicó a Campos proceder conforme a la ley y presentar las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes.

“¿Por qué no procede la Fiscalía de Justicia del Estado de Chihuahua? Y si te parece, le comentó a la fiscal general de la República para que te reciba”, relató Sheinbaum sobre su respuesta a la gobernadora.

La mandataria federal agregó que la titular de la Fiscalía General de la República (FGR) recibió posteriormente a Campos y que, según lo informado por la propia fiscal, la gobernadora reiteró que el exfiscal era responsable del ingreso de los agentes extranjeros y que también se habían identificado presuntas irregularidades.

Sheinbaum señaló que la Fiscalía de Chihuahua fue la primera en presentar cargos contra el exfiscal, y mencionó que podrían existir otras investigaciones relacionadas con el caso.

Pide presentar pruebas contra Ariadna Montiel

Durante la explicación, la Presidenta también se refirió a los señalamientos que, según su versión, hizo la gobernadora sobre Ariadna Montiel, a quien habría atribuido presuntos vínculos con el narcotráfico.

Sheinbaum rechazó esas acusaciones y afirmó que, si existen elementos para sostenerlas, deben presentarse ante las autoridades mediante las denuncias correspondientes.

La Presidenta calificó a Montiel como una mujer honesta y destacó su desempeño al frente de Morena. Insistió en que las acusaciones contra cualquier persona deben sustentarse con pruebas y no limitarse a declaraciones públicas.

Asimismo, explicó que durante la reunión dejó claro que la relación entre ambos gobiernos debía mantenerse por los canales institucionales. Para los asuntos de seguridad, indicó que la gobernadora podía acudir al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, mientras que otros temas de coordinación podían atenderse mediante la Secretaría de Gobernación.

Niega ruptura con Estados Unidos

Sheinbaum rechazó que el episodio haya provocado una ruptura en la relación entre México y Estados Unidos. Aseguró que la conversación con Campos se centró en las responsabilidades por el ingreso de agentes extranjeros y en los mecanismos legales para investigar las presuntas irregularidades.

La Presidenta subrayó que, más allá de las diferencias entre ambas administraciones, el Gobierno federal debe mantener la coordinación con Chihuahua y garantizar que sus habitantes reciban los servicios y el respaldo que requieren.

Finalmente, pidió a la fiscal general de la República que, si lo considera pertinente, dé a conocer detalles de la reunión que sostuvo con la gobernadora, al señalar que su versión de los hechos podría contribuir a esclarecer lo ocurrido.

Sheinbaum sostuvo que su relato corresponde a lo sucedido durante el encuentro y reiteró que la coordinación entre el Gobierno federal y el estatal debe desarrollarse dentro del marco legal y por las vías institucionales.