Aeroméxico y Delta anuncian tres nuevas rutas directas desde Ciudad de México a Estados Unidos (Daniel Augusto)

Aeroméxico y Delta Air Lines anunciaron la apertura de tres nuevas rutas aéreas directas desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) hacia Orange County, California; Fort Lauderdale, Florida, y Portland, Oregón, con lo que ampliarán a 27 los destinos estadounidenses conectados mediante su alianza desde la capital mexicana.

Las nuevas rutas comenzarán a operar en enero de 2027, con vuelos diarios a cargo de Aeroméxico, que utilizará aeronaves Boeing 737 MAX 8 con capacidad para 166 pasajeros: 16 en Clase Premier, 18 en AM Plus y 132 en Cabina Turista.

De acuerdo con el calendario anunciado, la conexión entre Ciudad de México y Orange County iniciará el 11 de enero; la ruta hacia Fort Lauderdale comenzará el 14 de enero, mientras que los vuelos a Portland despegarán desde México el 21 de enero y operarán en sentido contrario a partir del día siguiente.

Aeroméxico aseguró que será la única aerolínea en ofrecer vuelos directos entre la capital mexicana y cada uno de estos tres destinos, que se incorporan a su red como parte del Acuerdo de Colaboración Conjunta que mantiene con Delta para el mercado entre México y Estados Unidos.

Buscan ampliar la conectividad turística y comercial

Giancarlo Mulinelli, vicepresidente sénior de Ventas Globales de Aeroméxico, destacó la importancia de las nuevas conexiones para fortalecer la presencia de la aerolínea en uno de los mercados internacionales más relevantes para México.

El directivo señaló que las rutas ampliarán las alternativas de viaje para los pasajeros y abrirán oportunidades para el turismo, los negocios y el intercambio comercial entre ambos países.

Cada destino ofrece posibilidades distintas para los viajeros. Orange County facilitará el acceso a las playas del sur de California y a los parques temáticos de Anaheim; Fort Lauderdale reforzará la conectividad con el sur de Florida y la zona portuaria de Port Everglades, mientras que Portland ampliará las opciones para viajar al noroeste del Pacífico estadounidense.

Alianza Aeroméxico-Delta continúa vigente

El anuncio se produce en un contexto de cambios regulatorios para la aviación entre México y Estados Unidos. En agosto pasado, un tribunal federal estadounidense dejó sin efecto la orden del Departamento de Transporte (DOT) que buscaba retirar la aprobación y la inmunidad antimonopolio del acuerdo de colaboración entre Aeroméxico y Delta, lo que permitió que la alianza continuara vigente.

El Acuerdo de Colaboración Conjunta comenzó a operar en mayo de 2017 y permite a ambas aerolíneas coordinar aspectos como precios, horarios y redes de rutas en el mercado transfronterizo, bajo el esquema de inmunidad antimonopolio autorizado.

Las compañías también mantienen una relación de más de dos décadas como integrantes de la alianza aérea SkyTeam.

En otro cambio regulatorio, el pasado 19 de octubre, el Departamento de Transporte estadounidense revocó restricciones impuestas en 2025 sobre determinados horarios y propuestas de servicios de aerolíneas mexicanas entre México y Estados Unidos.

Aeroméxico prepara más rutas internacionales para 2027

Las nuevas conexiones con Estados Unidos forman parte de una estrategia de expansión internacional anunciada por Aeroméxico para 2027, que contempla también nuevas rutas desde Ciudad de México hacia Milán, Nassau y Montego Bay, además de la conexión entre Guadalajara y París.

Con estas incorporaciones, la compañía busca ampliar su oferta de vuelos internacionales y fortalecer la conectividad de México con mercados turísticos y comerciales estratégicos.

La entrada en operación de las tres rutas estadounidenses está prevista para enero de 2027, con frecuencias diarias, aunque los pasajeros deberán consultar los canales oficiales de las aerolíneas para conocer horarios, disponibilidad y condiciones de compra.