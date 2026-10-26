INE alista “limpia” en al menos 13 áreas de funcionarios vinculados a Taddei; “no tienen la confianza”: Monreal

presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal

Tras la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE, se perfila la separación de al menos 13 funcionarios de igual número de órganos que fueron designados por la ahora extitular de esa institución, entre ellos el director de Prerrogativas y la directora de Asuntos Jurídicos.

Así lo confirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, quien informó que será el o la próxima presidenta del INE —que se prevé sea electa en San Lázaro en cuatro o cinco semanas— quien remueva a esos funcionarios que fueron designados por Taddei y que “no tienen la confianza y deben irse”.

“Lo que tendrá por función inmediata el nuevo presidente y la nueva presidenta es renovar y restablecer una posición de mayor imparcialidad, profesionalismo y certeza de nuevos servidores públicos (…) estos funcionarios no tienen la confianza y deben irse junto con la presidenta del INE, que fue quien los designó”, anunció.

Cambiarán titulares de al menos 13 áreas del INE

Entre las 13 direcciones que cambiarán de titular están el área de Prerrogativas, Asuntos Jurídicos, Registro Federal de Electores, la Unidad de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (OPLE), Organización, entre otras.

La consejera electoral del INE, Carla Humphrey, advirtió que, una vez presentada la renuncia de Guadalupe Taddei, el Consejo General solicitará la separación del cargo de otros funcionarios relacionados con contratistas del organismo o que aparecieron en reuniones con proveedores.

“Veríamos las posibilidades de que, como Consejo General, podríamos, en su caso, solicitar que se separen de estos cargos”, adelantó.

Paralelo a ello, aseveró que solicitarán las investigaciones internas y externas necesarias para deslindar responsabilidades sobre el otorgamiento de contratos del INE a diversos proveedores.

Humphrey insistió en que no basta con la renuncia de Taddei, pues se debe investigar tanto a ella como a toda la institución.

“Es gravísimo que una autoridad del Estado mexicano de este calibre, que es ejemplo a nivel internacional, tenga estos cuestionamientos, y a mí me parece que lo que sigue legalmente es continuar todas estas investigaciones”, aseveró.

Cuestionada sobre si los demás consejeros no supieron de estas acciones y la asignación de contratos, Humphrey responsabilizó al Congreso de la Unión por dotar de “maxipoderes” a la Presidencia del INE y otorgarle facultades para nombrar funcionarios sin que sean autorizados por el Consejo General del INE.

“(El Congreso) Son los primeros responsables por aprobar esta reforma para darle el maxipoder. Por ley, desde el IFE y el INE, solamente la presidencia del Consejo General, junto con la Junta General Ejecutiva, es quien determina las acciones a seguir respecto de la administración de este Instituto, respecto de compras, decisiones, etcétera”, reviró.

Humphrey pide revertir los “maxipoderes” de la Presidencia del INE

Recordó que la Reforma Judicial que aprobó el Congreso otorgó la potestad a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) para hacer nombramientos sin la necesidad de que fueran colegiados.

Por ello, consideró que esta es una oportunidad para revertir esa medida. “Este es un llamado al Congreso de la Unión a revertir esta reforma, a revertir este maxipoder, a privilegiar la colegialidad”, explicó.