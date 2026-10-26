Cae “Isra”, operador de Los Rusos ligado al Cártel de Sinaloa; era objetivo prioritario en Baja California

Detenido Israel Leonel “N”, alias “Isra". (SSPC)

Elementos de seguridad detuvieron a Israel Leonel “N”, alias “Isra”, identificado como operador regional del grupo delictivo Los Rusos, una célula vinculada al Cártel de Sinaloa con presencia en el Valle de Mexicali, Baja California, y San Luis Río Colorado, Sonora.

El presunto delincuente contaba con una orden de aprehensión por el delito de privación ilegal de la libertad y era considerado un objetivo prioritario debido a su presunta participación en diversos hechos de violencia contra autoridades, así como por sus vínculos con el tráfico de drogas y el secuestro.

¿Por qué era buscado alias “Isra”?

De acuerdo con las autoridades, Israel Leonel “N” es señalado por su presunta participación en un ataque armado contra un mando de inteligencia de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, ocurrido en 2024.

Además, las investigaciones lo relacionan con el secuestro de un intérprete musical, registrado en agosto de 2026 en Sonora, así como con actividades ligadas al narcotráfico en la región fronteriza.

Así fue la captura de alias “Isra” en Mexicali

Como resultado de labores de inteligencia y seguimiento, los agentes obtuvieron información sobre la ubicación y los desplazamientos del presunto operador criminal, lo que permitió implementar un operativo coordinado sobre el bulevar Adolfo López Mateos, en el municipio de Mexicali.

En ese punto fue localizado y detenido Israel Leonel “N”, de 42 años, quien posteriormente fue puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad que continuará con las investigaciones y determinará su situación jurídica.