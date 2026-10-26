Carla Humphrey pide investigar “hasta las últimas consecuencias” las irregularidades en el INE

Carla Humphrey

La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey, pidió investigar hasta las últimas consecuencias las presuntas irregularidades en la contratación de proveedores que han sido señaladas durante las últimas semanas, luego del anuncio de la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia del organismo.

Humphrey consideró que las investigaciones deben incluir tanto a Taddei como a la propia institución, debido a la gravedad de los cuestionamientos que enfrenta una autoridad electoral reconocida a nivel internacional.

“Sin duda, a Guadalupe Taddei y a toda la institución”, respondió al ser cuestionada sobre la necesidad de continuar con las investigaciones pese a la salida de la consejera presidenta.

Señaló que corresponde esclarecer los hechos, determinar posibles responsabilidades y, en caso de acreditarse irregularidades, aplicar las sanciones correspondientes.

Para ello, propuso abrir la información relacionada con los señalamientos, realizar investigaciones internas y solicitar auditorías externas, incluso con la participación de la Auditoría Superior, para conocer el alcance de las posibles conductas irregulares.

La consejera sostuvo que, aunque los integrantes del Consejo General no tienen entre sus funciones la administración directa del Instituto, sí deben garantizar que se proporcione la información necesaria y se rindan cuentas a la ciudadanía.

Revisarán nombramientos realizados por Taddei

Humphrey también planteó que el Consejo General podría solicitar la separación de funcionarios que fueron nombrados directamente por Guadalupe Taddei, mediante las facultades que recibió la presidencia del INE tras una reforma aprobada por Morena.

Explicó que los nombramientos de puestos clave se realizaron sin consultar al resto de los consejeros, lo que, a su consideración, debilitó el funcionamiento colegiado del organismo electoral.

“En el 90 por ciento de los casos, ni siquiera sabíamos quiénes eran”, señaló al recordar que los consejeros desconocían los perfiles, la trayectoria y la experiencia de varias personas designadas.

A su llegada a la sede del Instituto, indicó que la continuidad de estos funcionarios deberá evaluarse y que el Consejo General analizará las posibilidades legales para solicitar su separación de los cargos.

No obstante, aclaró que todavía no se ha discutido formalmente esta propuesta entre los integrantes del órgano electoral.

Consejeros definirán presidencia interina

Los diez consejeros restantes del INE se reúnen este lunes en la sede del organismo, algunos de manera virtual, mientras esperan que se formalice la renuncia de Guadalupe Taddei ante la Cámara de Diputados.

Durante el encuentro deberán analizar la ruta para designar una presidencia interina, en tanto los diputados llevan a cabo el procedimiento correspondiente para sustituir a la titular del Instituto.

Humphrey consideró que la crisis que enfrenta el organismo tiene su origen en las facultades extraordinarias otorgadas a la presidencia mediante una reforma legislativa, por lo que llamó al Congreso de la Unión a revertir esos cambios.

Afirmó que los legisladores que aprobaron la modificación son los primeros responsables de haber debilitado la toma de decisiones colegiada, al permitir que la presidencia designara funcionarios en puestos importantes sin necesidad de consultar al Consejo General.

Pese a la situación, la consejera aseguró que el INE cuenta con los mecanismos necesarios para sustituir a sus integrantes y mantener la certeza de los procesos electorales.

Destacó que la fortaleza del organismo se encuentra en el Servicio Profesional Electoral y en los trabajadores que han participado en la organización de las elecciones.

“Quienes dirigimos las instituciones estamos un tiempo y nos vamos”, expresó Humphrey, al señalar que la experiencia e imparcialidad del personal electoral permiten mantener el funcionamiento del Instituto más allá de los cambios en su presidencia.