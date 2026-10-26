Celebración de muertos y halloween será 16% más costosa este año

Celebración del Dia de Muertos se encarecerá este año

La alegría de honrar a los fieles difuntos y el entusiasmo por los disfraces para celebrar las tradiciones mexicanas representará un desembolso económico del 16% más respecto a la fiesta de muertos y Halloween del 2025, proyectó la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC).

De acuerdo con el reciente sondeo de mercado realizado por los pequeños comerciantes, el montar el tradicional altar de muertos costará en promedio 2,480 pesos, lo que representa incremento del 16.15% en comparación con los 2,135 pesos del año pasado.

Mientras que celebrar el Halloween con una fiesta para 10 personas rondará los 6,750 pesos, un alza anual del 16% adicional al 2025.

Para Cuauhtémoc Rivera, presidente de la ANPEC, esta aceleración en los precios responde a una era de incertidumbre inflacionaria global que también ha provocado protestas en países europeos y un escenario político sumamente polarizado en Estados Unidos ante sus elecciones de mitad de término.

En México, la inflación anual se colocó en 3.62% durante la primera quincena de octubre. No obstante, el problema radica en la factura acumulada de la era post-COVID, que acumula un 50% de incremento promedio en los precios de alimentos y servicios.

“Decimos que es el impuesto más doloroso porque golpea con mayor fuerza a la población más vulnerable del país, al 40% de los mexicanos —más de 50 millones de personas distribuidas en unos 15 millones de hogares— que destinan hasta el 90% de sus ingresos a la compra de alimentos”, señaló el dirigente de los pequeños empresarios.

Durante el sondeo realizado, la ANPEC precisó que colocar la ofrenda en casa sigue siendo un acto de profundo amor e identidad cultural, pero el bolsillo familiar resiente cada elemento indispensable de la celebración.

Para los platillos tradicionales se estima un gasto de 680 pesos y las bebidas como tequila, cerveza y agua (418 pesos).

En el caso de los elementos decorativos y ofrendas: Las flores de cempasúchil alcanzan los 410 pesos, las cuatro veladoras tradicionales se cotizan en 280 pesos, y los adornos (papel picado, manteles y guirnaldas) ascienden a 580 pesos. A esto se le suman las calaveritas con un costo de alrededor de 43 pesos, y por supuesto, el pan de muerto que va desde los 30 pesos y la sal.

A este gasto en el hogar se le debe añadir la visita al cementerio. Acudir a los panteones implica un desembolso adicional que va de los 300 a los 400 pesos por concepto de traslado, una cantidad similar en arreglos florales, y entre 550 pesos destinados a la limpieza y acondicionamiento de las tumbas.

El pan de muerto: un gusto cada vez más cotizado

Protagonista indiscutible de las mesas mexicanas, el pan de muerto registra una variación de precio promedio del 19% en sus distintas presentaciones. Según el sondeo de la ANPEC, los precios varían según el establecimiento:

Las panaderías locales tienen un precio desde 18 hasta 180 pesos en su versión tradicional, y de 33 a 225 pesos en las modalidades rellenas. Los supermercados desde 35 a 210 pesos (tradicional) y de 40 a 260 pesos (relleno). Mientras que de 60 hasta 400 pesos para los panes rellenos y de especialidad.

Halloween: disfraces y fiestas al alza

La celebración importada del Halloween también presiona las finanzas familiares. Salir a pedir dulces requiere un disfraz cuyo costo oscila entre los 600 y 900 pesos. En tanto, organizar una reunión de convivencia para 10 personas exige un presupuesto de 6,750 pesos, desglosados en decoraciones (1,400 pesos), botanas (1,100 pesos), bolsas de dulces (750 pesos) y bebidas (3,500).

Pese a todo, el balance final destaca la incansable resiliencia del pueblo mexicano, que entre la incertidumbre económica y la veneración milenaria a la muerte, mantiene vivas sus tradiciones como la máxima expresión de su identidad.