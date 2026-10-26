El futuro laboral de México ¿Qué habilidades serán las más importantes y qué sectores necesitan mayor actualización rumbo a 2030? (Pexels)

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) identificó seis tendencias que están transformando las relaciones que existen entre la educación y el empleo en México, derivadas de los cambios tecnológicos, económicos y demográficos.

De acuerdo con datos del Foro Económico Mundial, entre 2025 y 2030 cerca del 22% del empleo mundial se transformará y casi dos quintas partes de las habilidades requeridas cambiarán o quedarán completamente obsoletas; un escenario importante para México, donde el 95% de las organizaciones prevé que la inteligencia artificial modifique sus operaciones.

¿Cuáles son las seis tendencias que transformarán el futuro laboral en México?

Dentro de las principales tendencias que destacan en el panorama educativo y laboral del país se implementarán.

Combinación de la inteligencia artificial con habilidades humanas

La integración de la IA junto a capacidades como el pensamiento crítico, la creatividad y la ética será fundamental. Ante esto, las universidades deberán integrar estas competencias en sus programas sin realizar cambios abruptos en sus respectivos planes de estudio para los estudiantes de cada licenciatura.

Cursos en línea y microcredenciales

Permitirán actualizar los conocimientos con mayor rapidez; sin embargo, podrían fragmentar el aprendizaje, reducir los incentivos para cursar carreras tradicionales y ampliar las brechas entre quienes tienen acceso a la tecnología y quienes no.

Inversión y relocalización de empresas

Los proyectos en México cuya inversión siga aumentando demandarán perfiles especializados en ingeniería, mantenimiento, energía, logística y gestión ambiental, lo que significa que se deberán atender las diferencias regionales en educación e infraestructura.

Transformación de los puestos de entrada

El crecimiento de los puestos de inicio o primer empleo se desaceleró entre 2023 y 2025. Esta tendencia puede dificultar que los jóvenes sin experiencia consigan trabajo, además de reducir las oportunidades de aprendizaje, desarrollo profesional y formación de futuros líderes.

Valoración de competencias sobre títulos universitarios

Cabe destacar que las empresas están tomando en cuenta la importancia de las competencias de los candidatos más allá de solo los títulos universitarios. Esto puede abrir puertas a grandes oportunidades para personas con trayectorias no tradicionales, aunque también exige mecanismos claros para comprobar sus habilidades.

Aprendizaje a lo largo de la vida

La actualización constante será indispensable para responder a las nuevas demandas laborales. Para evitar que aumenten las desigualdades, empresas, gobiernos e instituciones educativas deberán ampliar el acceso a la capacitación y facilitar el desarrollo de nuevas habilidades.

¿Qué retos enfrenta México ante esta transformación laboral?

El organismo señala que estos cambios plantean serios retos para las universidades, las empresas y las autoridades, pues una menor disponibilidad de empleos iniciales podría dificultar el acceso de los jóvenes al mercado laboral, mientras que las diferencias en conectividad, infraestructura y oportunidades de capacitación podrían ampliar las brechas existentes.

Por ello, México necesita fortalecer la colaboración entre el sector educativo, el productivo y el gobierno para formar personas capaces de adaptarse a las nuevas demandas laborales y tecnológicas.