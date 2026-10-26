El INE sin Taddei: así operará el organismo tras su renuncia; consejeros garantizan continuidad del proceso electoral

Crisis en el INE CIUDAD DE MÉXICO, 26OCTUBRE2026.- Continúan actividades normales en el Instituto Nacional Electoral a un día de la renuncia aún no oficial de la presidenta consejera del INE Guadalupe Taddei Zavala. La consejera Carla Humphrey ha dado declaraciones durante eventos. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM (Andrea Murcia Monsivais)

Ante el anuncio de renuncia de la consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, el Instituto Nacional Electoral (INE) aseguró que los trabajos de organización del Proceso Electoral Federal 2026-2027 continuarán con normalidad y conforme a los plazos establecidos por la ley.

A través de un comunicado, las consejeras Norma Irene De La Cruz Magaña, Carla Humphrey Jordan, Rita Bell López Vences, Frida Denisse Gómez Puga y Blanca Yassahara Cruz García, así como los consejeros Arturo Castillo Loza, Uuc-kib Espadas Ancona, Martín Faz Mora, Arturo Manuel Chávez López y Jorge Montaño Ventura, informaron que sostuvieron una reunión de trabajo para garantizar la continuidad de las operaciones del organismo.

INE continuará con la organización de las elecciones 2027

Durante el encuentro, las consejerías electorales acordaron que el Instituto seguirá desempeñando sus funciones con la calidad técnica y el profesionalismo que lo han caracterizado, sin afectar la organización del proceso electoral federal.

Asimismo, precisaron que el árbitro electoral permanece a la espera de que se defina y comunique formalmente la situación jurídica de la consejera presidenta, por lo que cualquier decisión será tomada con estricto apego al marco constitucional y legal, privilegiando la colegialidad dentro del Consejo General.

¿Qué pasa si se formaliza la renuncia de Guadalupe Taddei?

El INE explicó que, en caso de concretarse la renuncia y actualizarse la ausencia definitiva de la Presidencia del Consejo General, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) establece un procedimiento específico para garantizar la continuidad institucional.

Entre las medidas previstas se encuentran:

Las consejerías electorales deberán designar, por mayoría simple y de entre sus integrantes, a una persona que asuma de manera provisional la Presidencia del Consejo General.

La Secretaría Ejecutiva conducirá el inicio de la sesión correspondiente hasta que el Consejo General elija, mediante votación económica, a quien presida la sesión o asuma directamente la presidencia provisional.

El nombramiento deberá quedar formalizado mediante un acuerdo del Consejo General y la persona designada rendirá protesta ante el propio órgano colegiado, conforme a la legislación vigente.

Una vez realizado el nombramiento, el Consejo General notificará de inmediato a la Cámara de Diputados.

INE reitera compromiso con la certeza electoral

El árbitro electoral subrayó que el marco jurídico mexicano contempla los mecanismos necesarios para garantizar la continuidad de la conducción institucional y brindar certeza a las decisiones del Consejo General, aun en caso de una eventual ausencia definitiva de su presidencia.

El INE reiteró que mantendrá el cumplimiento irrestricto de sus funciones constitucionales y que los preparativos del Proceso Electoral Federal 2026-2027 continuarán sin interrupciones, conforme al calendario aprobado por el Consejo General.