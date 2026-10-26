Empresarias y economistas piden certidumbre para impulsar la inversión en México

Representantes del sector empresarial y especialistas en economía llamaron a generar condiciones que permitan mantener la inversión en México, pese a la incertidumbre comercial derivada de la política arancelaria de Estados Unidos y la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Durante el foro México en la visión de las economistas, Ana María Aguilar, directora ejecutiva del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), sostuvo que la incertidumbre comercial persistirá durante los próximos años, por lo que las empresas deben adaptarse a un entorno en el que los acuerdos internacionales estén sujetos a revisiones más frecuentes.

La directiva consideró necesario establecer contratos con reglas más flexibles y mecanismos de revisión continua, a fin de evitar que la falta de certidumbre frene las decisiones de inversión.

Aguilar reconoció que los factores externos e internos han afectado la actividad económica, pero cuestionó la conveniencia de aplazar proyectos hasta que desaparezcan los riesgos, ante la posibilidad de que surjan nuevas fuentes de inestabilidad.

Asimismo, destacó la capacidad de adaptación de México para responder a la demanda estadounidense de productos electrónicos relacionados con la inteligencia artificial. Sin embargo, advirtió que estas exportaciones generan menos valor agregado, empleo y derrama económica que otras manufacturas, como la industria automotriz.

Revisión del T-MEC, clave para recuperar inversiones

Por su parte, Janneth Quiroz Zamora, economista de Monex, coincidió en que la prolongada pausa de proyectos empresariales ha contribuido a la desaceleración económica del país.

La especialista señaló que resolver la revisión del T-MEC facilitaría el aprovechamiento de las oportunidades vinculadas con el nearshoring, estrategia mediante la cual las empresas trasladan o acercan sus operaciones a mercados de consumo.

Explicó que las expectativas favorables sobre la relocalización empresarial, que surgieron después de la pandemia, se debilitaron ante la incertidumbre comercial. Según su análisis, las inversiones primero entraron en una etapa de espera y, al prolongarse esta situación, comenzaron a registrarse caídas interanuales frente a los niveles previos.

Quiroz también planteó la necesidad de incrementar el valor agregado nacional de los productos exportados, para que el crecimiento de las ventas al exterior se traduzca en mayores beneficios económicos, generación de empleos y bienestar para la población mexicana.

Advierten riesgos para los ingresos públicos

En el mismo foro, Mariana Campos, directora general de México Evalúa, advirtió que México debe impulsar el crecimiento económico sin comprometer sus ingresos públicos.

La especialista cuestionó la estrategia de destinar una mayor proporción del petróleo a la refinación en lugar de exportarlo y señaló que la propuesta presupuestaria para 2027 contempla exportar el 24 por ciento de la producción petrolera, frente a más del 60 por ciento que, según expuso, se vendía al exterior en 2023.

Como parte de su argumento, comparó los márgenes de utilidad estimados por barril: alrededor de 40 dólares por exportación frente a 20 dólares por refinación, tomando como referencia la operación de Deer Park. No obstante, estas cifras no necesariamente son representativas de los costos y la productividad de todas las refinerías mexicanas.

Campos identificó a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la incertidumbre comercial entre los factores de riesgo para la estabilidad económica, y señaló la posible pérdida del grado de inversión como una de las principales amenazas macroeconómicas.

Proponen cambios fiscales y medidas para fortalecer el empleo

Para mejorar la productividad y fortalecer las finanzas públicas, Campos propuso reorientar el sistema fiscal con medidas que reduzcan las cargas sobre el empleo formal.

Entre sus planteamientos destacó disminuir el impuesto estatal sobre nóminas y fortalecer la recaudación del impuesto predial y la tenencia vehicular, con el objetivo de diversificar los ingresos públicos.

También propuso revisar los mecanismos de financiamiento de la seguridad social, considerar la creación de un seguro de desempleo e impulsar inversiones en sistemas de cuidados que faciliten una mayor participación de las mujeres en el mercado laboral.

En materia de recaudación, defendió el uso de pagos digitales como herramienta para combatir la evasión del impuesto al valor agregado (IVA). Además, llamó a eliminar obstáculos regulatorios que dificultan la actividad económica.

De acuerdo con Campos, México Evalúa identificó alrededor de tres mil barreras económicas en regulaciones estatales y municipales de ocho entidades del país.

Las propuestas expuestas durante el encuentro coincidieron en la necesidad de fortalecer la inversión, elevar la productividad y generar condiciones para que México aproveche las oportunidades comerciales internacionales, al tiempo que atiende los desafíos fiscales y laborales que enfrenta su economía