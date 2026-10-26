En riesgo credibilidad de la democracia mexicana tras escándalo en INE: oposición

El coordinador de MC en el Senado, Clemente Castañeda alerta sobre riesgos para democracia mexicana

Movimiento Ciudadano y PRI advirtieron que la confianza en el Instituto Nacional Electoral (INE) y la credibilidad de la democracia mexicana están en riesgo a ocho meses de los próximos comicios por lo cual exigieron una renovación de la presidencia del organismo y llamaron a la Cámara de Diputados a elegir a una autoridad electoral imparcial.

Clemente Castañeda coordinador de MC en el Senado,. cuestionó el desempeño del organismo electoral y acusó que, durante la gestión de Taddei, se ha permitido que Morena utilice la figura de coordinadores para realizar actividades que, a su juicio, constituyen actos anticipados de campaña.

“La ciudadanía merece certezas, no silencios ni evasivas”, sostuvo

En tanto el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, advirtió que su partido se mantendrá atento a cualquier intento de imponer un perfil que considere ligado al oficialismo.

Asimismo, anunció que el PRI acudirá a organismos internacionales y foros multilaterales si estima que se vulneran los derechos, las libertades o los principios democráticos.

De cara a las elecciones de 2027, Moreno sostuvo que la autonomía de las autoridades electorales y la legalidad de los procesos deben estar garantizadas.

Ambos legisladores sostuvieron que más allá de la posible salida de Guadalupe Taddei de la presidencia del INE, los señalamientos de presunta corrupción que han surgido en torno a su gestión deben investigarse y, en caso de acreditarse responsabilidades, sancionarse conforme a derecho.

Para Castañeda, el problema de fondo no se limita a la permanencia de una funcionaria, sino que involucra la confianza ciudadana en la institución encargada de organizar las elecciones y garantizar condiciones equitativas para la competencia entre los partidos políticos.

A través de un posicionamiento, el emecista llamó a las fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados para que conduzcan mediante el diálogo el proceso de elección de una nueva presidencia del INE y coloquen en el centro la autonomía y la imparcialidad de la institución.

Sin embargo, estas acusaciones forman parte de su posicionamiento político y requieren distinguirse de las determinaciones que hayan emitido las autoridades competentes sobre los casos mencionados.

El senador planteó que quien encabece el organismo debe actuar sin subordinación al poder político, garantizar condiciones de equidad para todas las fuerzas participantes y aplicar las reglas electorales para impedir conductas contrarias a la legislación.

La exigencia de Movimiento Ciudadano se produce en un contexto de atención a la actuación de las autoridades electorales, debido a la cercanía de los próximos comicios y a la importancia de preservar la confianza pública en los procedimientos de competencia política.

Castañeda insistió en que la ciudadanía necesita garantías de que las reglas serán aplicadas de manera uniforme, independientemente del partido o del aspirante involucrado.

En ese sentido, consideró indispensable que el proceso de renovación permita fortalecer la independencia del árbitro electoral y evitar decisiones que puedan generar dudas sobre su actuación.