Gobernación convoca a transportistas a evitar afectaciones a la ciudadanía

bloqueo transportistas La Secretaría de Gobernación pide a transportistas de carga evitar bloqueos, al argumentar que las demandas de un sector no deben traducirse en afectaciones a la vida cotidiana de la población (José Betanzos Zárate )

La Secretaría de Gobernación (Segob), convocó a los integrantes de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) a evitar bloqueos carreteros que afectan directamente a miles de familias que necesitan trasladarse a sus trabajos, escuelas y hogares.

Ello, producto del paro que llevan a cabo este lunes cientos de transportistas de carga en poco menos de 20 estados de la República en diversas carreteras a nivel nacional, en demanda de mejores condiciones de seguridad en las carreteras de todo el país.

En este sentido, la dependencia, encabezada por la titular Rosa Icela Rodríguez, recordó que la medida, además de interrumpir el transporte de mercancías, el abastecimiento de productos y las actividades comerciales e industriales.

En este sentido, la dependencia resaltó que las demandas de un sector no deben traducirse en afectaciones a la vida cotidiana de la población.

La Secretaría de Gobernación refrendó su disposición a mantiene abiertos los canales de diálogo para atender sus planteamientos sin perjudicar a la ciudadanía.