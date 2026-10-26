Gobierno federal prepara nuevas medidas para mejorar la atención en el IMSS (Graciela López Herrera)

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), acudirá para explicar las acciones que se implementan para fortalecer al organismo, en medio de cuestionamientos sobre las condiciones laborales del personal y el funcionamiento de los servicios médicos.

La mandataria rechazó diversas versiones difundidas recientemente sobre el instituto, entre ellas las relacionadas con los salarios del personal médico, y afirmó que algunas de las declaraciones que han circulado carecen de sustento. Adelantó que el titular del IMSS presentará información para aclarar estos señalamientos y detallar las medidas en marcha.

Sheinbaum sostuvo que el IMSS ha registrado avances, entre los que mencionó la construcción de nuevos hospitales y el incremento de la actividad médica, reflejado en las consultas de medicina general y de especialidad. No obstante, reconoció que todavía es necesario perfeccionar los servicios para mejorar la atención de las personas derechohabientes.

Buscan mejorar salarios y regularizar contratos

Como parte de las medidas para fortalecer al instituto, la presidenta explicó que se realizó una revisión de los gastos del IMSS con el objetivo de disponer de mayores recursos para incrementar los salarios de sus trabajadores.

También informó que se están llevando a cabo contrataciones para regularizar la situación laboral de personas que fueron incorporadas durante la pandemia de COVID-19 y que aún mantienen esquemas contractuales precarios.

De acuerdo con lo expuesto por la mandataria, el objetivo es que estas personas cuenten con contratos adecuados antes de que concluya el año, como parte de las acciones para mejorar las condiciones laborales del personal.

Fortalecen distribución de medicamentos e insumos

Otro de los puntos abordados por Sheinbaum fue el suministro de medicamentos y materiales médicos. La presidenta señaló que las dificultades identificadas no se concentraban necesariamente en los procesos de compra, sino principalmente en la distribución de los insumos requeridos por las unidades médicas.

En ese sentido, indicó que se trabaja para mejorar la entrega de medicamentos, materiales y otros recursos necesarios para garantizar la atención de los derechohabientes.

La mandataria adelantó que se darán a conocer nuevas acciones para reforzar el funcionamiento del instituto, aunque no detalló en su intervención todas las medidas que serán presentadas.

Finalmente, reiteró que Zoé Robledo explicará los avances, las acciones previstas y los señalamientos que el Gobierno federal considera falsos o carentes de sustento.