“Conservo mis convicciones”: Taddei entrega su renuncia como presidenta del INE

Guadalupe Taddei Zavala

Guadalupe Taddei Zavala presentó su renuncia al cargo de consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), mediante una carta dirigida a Raúl Bolaños Cacho Cué, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en la que informó que su decisión tendría efectos a partir de este lunes 26 de octubre.

En el documento, Taddei señaló que durante 33 años tuvo el honor de servir a México desde las instituciones electorales, al participar en distintas etapas de la construcción y el fortalecimiento de la democracia, desde las primeras labores del Registro Federal de Electores hasta la organización de los comicios federales de 2024 y la primera elección del Poder Judicial de la Federación, realizada en 2025.

La consejera presidenta destacó que en las elecciones de 2024 resultó electa la primera mujer presidenta de México, mientras que en los comicios judiciales de 2025 se eligieron 2 mil 681 cargos.

Asimismo, reconoció el trabajo de las miles de mujeres y hombres con quienes compartió responsabilidades durante su trayectoria en el sistema electoral mexicano.

En su carta de renuncia, Taddei subrayó que la organización de las elecciones es una responsabilidad del Estado mexicano que debe mantenerse por encima de cualquier circunstancia o consideración personal.

También sostuvo que la estabilidad, independencia y fortaleza del INE son fundamentales para garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía y la renovación pacífica de los poderes públicos.

“Con la convicción de que el Instituto y sus responsabilidades constitucionales deben prevalecer por encima de cualquier interés personal, presento ante la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión mi renuncia”, expresó en el documento.

Taddei recordó que fue la Cámara de Diputados la instancia que le confirió el cargo de consejera presidenta en abril de 2023.

Al despedirse de la responsabilidad, manifestó que se retira con serenidad y con la satisfacción de haber cumplido con su deber, además de expresar su orgullo por haber dedicado más de tres décadas al servicio de la democracia mexicana.

“Conservo mis principios, mis convicciones y mi confianza en México y en sus instituciones”, concluyó.

Como parte del procedimiento de ley, los diez consejeros del INE deberán reunirse para elegir a quien ocupe interinamente la presidencia, mientras la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados nombra a un nuevo titular definitivo.

La renuncia de Taddei se produce al frente del organismo encargado de organizar las elecciones federales y coordinar diversos aspectos de los procesos electorales en el país.