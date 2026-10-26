Ingreso Ciudadano Universal para personas de 57 a 59 años: requisitos para recibir 2 mil pesos en CDMX

Ingreso Ciudadano Universal 2026. Para personas de 57 a 59 años: requisitos para recibir 2 mil pesos en CDMX. (Cuartoscuro)

El Gobierno de la Ciudad de México mantiene vigente el programa Ingreso Ciudadano Universal para Personas de 57 a 59 años, una iniciativa que otorga 2 mil pesos bimestrales a hombres y mujeres que todavía no alcanzan la edad necesaria para incorporarse a otros esquemas de pensiones sociales, con el objetivo de fortalecer sus ingresos y contribuir a la cobertura de sus necesidades básicas.

¿Quiénes pueden recibir los 2 mil pesos del Ingreso Ciudadano Universal?

El Ingreso Ciudadano Universal está dirigido a personas de entre 57 y 59 años que residan permanentemente en cualquiera de las 16 alcaldías de la Ciudad de México. A diferencia de la Pensión Hombres Bienestar, este programa contempla tanto a mujeres como a hombres, aunque durante 2026 se dará prioridad a quienes ya hayan cumplido 59 años.

De acuerdo con las reglas de operación y la información publicada por la SEBIEN, los principales requisitos para solicitar el apoyo son:

Edad : tener entre 57 años cumplidos y 59 años con 10 meses al momento de realizar la inscripción.

: tener entre 57 años cumplidos y 59 años con 10 meses al momento de realizar la inscripción. Residencia : vivir permanentemente en la Ciudad de México.

: vivir permanentemente en la Ciudad de México. Otros apoyos : no recibir simultáneamente otro programa gubernamental de apoyo económico de la misma naturaleza.

: no recibir simultáneamente otro programa gubernamental de apoyo económico de la misma naturaleza. Solicitud personal : realizar el procedimiento de incorporación directamente, sin intermediarios.

: realizar el procedimiento de incorporación directamente, sin intermediarios. Criterios de prioridad: tendrán preferencia las personas de 59 años y quienes residan en zonas con índices de desarrollo social bajo o muy bajo.

¿Qué documentos necesitas para registrarte al Ingreso Ciudadano Universal?

Para solicitar el apoyo de 2 mil pesos bimestrales, las personas interesadas deberán presentar documentos que permitan verificar su identidad, edad y domicilio. Los documentos contemplados son los siguientes:

Identificación oficial vigente con fotografía : INE, pasaporte, credencial del IMSS o ISSSTE, cédula profesional, cartilla militar o licencia de conducir.

: INE, pasaporte, credencial del IMSS o ISSSTE, cédula profesional, cartilla militar o licencia de conducir. Comprobante de domicilio : recibo de agua, luz, predial, teléfono, gas, contrato de arrendamiento o constancia de residencia, con antigüedad no mayor a tres meses, cuando el domicilio no aparezca en la identificación.

: recibo de agua, luz, predial, teléfono, gas, contrato de arrendamiento o constancia de residencia, con antigüedad no mayor a tres meses, cuando el domicilio no aparezca en la identificación. Acta de nacimiento : únicamente cuando la fecha de nacimiento no sea visible en la identificación oficial.

: únicamente cuando la fecha de nacimiento no sea visible en la identificación oficial. CURP : cuando no aparezca en los documentos de identificación presentados.

: cuando no aparezca en los documentos de identificación presentados. Solicitud de incorporación: formato proporcionado por el personal autorizado de la Dirección Ejecutiva para Adultos “A”.

¿Cuándo depositan los 2 mil pesos del Ingreso Ciudadano Universal?

De acuerdo con el calendario de dispersiones 2026 difundido por la dependencia, los próximos depósitos se encuentran programados de la siguiente manera:

Septiembre-octubre: depósito durante los primeros 10 días de noviembre de 2026.

Noviembre-diciembre: depósito a más tardar el 20 de diciembre de 2026.

Estos periodos corresponden a las personas que ya forman parte del padrón y cumplen con las condiciones de permanencia. Los beneficiarios de nuevo ingreso no necesariamente recibirán todos los pagos del año, pues la entrega depende de su fecha de incorporación y de los procedimientos administrativos establecidos por el programa.