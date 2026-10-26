Ingreso Ciudadano Universal para personas de 57 a 59 años: requisitos para recibir 2 mil pesos en CDMX

El Gobierno de la Ciudad de México mantiene vigente el programa Ingreso Ciudadano Universal para Personas de 57 a 59 años, una iniciativa que otorga 2 mil pesos bimestrales a hombres y mujeres que todavía no alcanzan la edad necesaria para incorporarse a otros esquemas de pensiones sociales, con el objetivo de fortalecer sus ingresos y contribuir a la cobertura de sus necesidades básicas.
¿Quiénes pueden recibir los 2 mil pesos del Ingreso Ciudadano Universal?
El Ingreso Ciudadano Universal está dirigido a personas de entre 57 y 59 años que residan permanentemente en cualquiera de las 16 alcaldías de la Ciudad de México. A diferencia de la Pensión Hombres Bienestar, este programa contempla tanto a mujeres como a hombres, aunque durante 2026 se dará prioridad a quienes ya hayan cumplido 59 años.
De acuerdo con las reglas de operación y la información publicada por la SEBIEN, los principales requisitos para solicitar el apoyo son:
- Edad: tener entre 57 años cumplidos y 59 años con 10 meses al momento de realizar la inscripción.
- Residencia: vivir permanentemente en la Ciudad de México.
- Otros apoyos: no recibir simultáneamente otro programa gubernamental de apoyo económico de la misma naturaleza.
- Solicitud personal: realizar el procedimiento de incorporación directamente, sin intermediarios.
- Criterios de prioridad: tendrán preferencia las personas de 59 años y quienes residan en zonas con índices de desarrollo social bajo o muy bajo.
¿Qué documentos necesitas para registrarte al Ingreso Ciudadano Universal?
Para solicitar el apoyo de 2 mil pesos bimestrales, las personas interesadas deberán presentar documentos que permitan verificar su identidad, edad y domicilio. Los documentos contemplados son los siguientes:
- Identificación oficial vigente con fotografía: INE, pasaporte, credencial del IMSS o ISSSTE, cédula profesional, cartilla militar o licencia de conducir.
- Comprobante de domicilio: recibo de agua, luz, predial, teléfono, gas, contrato de arrendamiento o constancia de residencia, con antigüedad no mayor a tres meses, cuando el domicilio no aparezca en la identificación.
- Acta de nacimiento: únicamente cuando la fecha de nacimiento no sea visible en la identificación oficial.
- CURP: cuando no aparezca en los documentos de identificación presentados.
- Solicitud de incorporación: formato proporcionado por el personal autorizado de la Dirección Ejecutiva para Adultos “A”.
¿Cuándo depositan los 2 mil pesos del Ingreso Ciudadano Universal?
De acuerdo con el calendario de dispersiones 2026 difundido por la dependencia, los próximos depósitos se encuentran programados de la siguiente manera:
- Septiembre-octubre: depósito durante los primeros 10 días de noviembre de 2026.
- Noviembre-diciembre: depósito a más tardar el 20 de diciembre de 2026.
Estos periodos corresponden a las personas que ya forman parte del padrón y cumplen con las condiciones de permanencia. Los beneficiarios de nuevo ingreso no necesariamente recibirán todos los pagos del año, pues la entrega depende de su fecha de incorporación y de los procedimientos administrativos establecidos por el programa.