ISSSTE confirma pago de pensión el 29 de octubre y depósito del aguinaldo en dos partes (Pexels)

El 29 de octubre, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) otorgará el pago penúltimo pago de su pensión, asimismo, durante noviembre se otorgarán los pagos correspondientes al aguinaldos además del último pago de pensión de 2026.

Aquí te presentamos los detalles del calendario de pagos de la última correspondientes a noviembre y diciembre.

Calendario de pagos de pensión del ISSSTE

De acuerdo con fuentes oficiales, el calendario de pagos de lo que resta de 2026 para pensionadas, pensionados, jubiladas y jubilados es el siguiente:

Noviembre . 29 de octubre.

. 29 de octubre. Primera parte del aguinaldo . Primer quincena de noviembre.

. Primer quincena de noviembre. Diciembre y segunda parte del aguinaldo. 27 de noviembre.

Cada parte del aguinaldo corresponde a 20 días de pensión, en total deberás recibir 40 días. El depósito se realiza a la cuenta bancaria registrada al momento de hacer el trámite en la institución.

¿Cuál es la edad requerida para jubilarte o pensionarte en el ISSSTE?

La edad mínima para jubilarte o pensionarte en esta institución dependerá del régimen en el que te encuentres cotizando: Décimo Transitorio o Cuentas Individuales.

Décimo Transitorio. Este es aplicable para personas activas antes del 31 de marzo 2007 y que no hayan elegido el bono de pensión. Su edad mínima requerida por jubilación es:

58 años de edad y al menos 30 años de servicio en hombres.

56 años de edad y al menos 28 años de servicio en mujeres.

Por edad mínima y tiempo de servicio:

60 años o más y un mínimo de 15 años de cotización.

Por cesantía en edad avanzada:

65 años o más y un mínimo de 10 años de servicio.

Régimen de Cuentas Individuales. Este es aplicable para quienes ingresaron a partir del 1 de abril de 2007 o quienes hayan ingresado antes y eligieron esta modalidad.

En este caso, no existe una edad fija para jubilación, ya que este depende del salgo acumulado en la cuenta de Afore de la persona. Igualmente, para solicitar un retiro anticipado debes cumplir con los requisitos de edad y semanas/años cotizados que establece la ley.