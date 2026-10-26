Lula destaca la “victoria de la democracia” tras conversación con Sheinbaum y Orsi

Claudia Sheinbaum y Luis Inácio Lula da Silva FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM (Administrador Prueba)

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, agradeció los mensajes de apoyo de su homóloga, Claudia Sheinbaum y del uruguayo, Yamandú Orsi; así como del chileno José Antonio Kast, tras su reelección en los comicios del domingo, que, a sus palabras, significó la “victoria de todas las democracias latinoamericanas”.

En su cuenta de X, Lula, que venció al ultraderechista Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta de las presidenciales, indicó por teléfono a Sheinbaum que México y Brasil permanecerán “juntos” en la “defensa” de sus soberanías.

Durante la mañanera del Palacio Nacional, la Jefa del Ejecutivo Federal indicó que la victoria de Lula representa una “bocanada de aire fresco para América Latina y el Caribe”.

Asimismo, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) también agradeció la comunicación mantenida la víspera con Orsi, y manifestó que sus países seguirán luchando por “más justicia social e integración regional con prosperidad compartida”.

Orsi, por su parte, había difundido previamente en sus redes el llamado que mantuvo con el líder brasileño, a quien calificó de “amigo”, y lo felicitó por su triunfo y por la “fiesta democrática” que vivió el gigante suramericano.

El presidente brasileño también dedicó una publicación al mandatario chileno Kast, con quien afirmó que trabajará “fuertemente” durante los próximos años en una agenda común “bilateral y regional” que beneficie tanto a Brasil como a Chile.

“Chile y Brasil tienen mucho futuro en común y seguiremos trabajando por una agenda que potencie las relaciones entre nuestros países en integración económica y combate al crimen organizado en la región”, publicó el ultraderechista chileno tras la divulgación de los resultados de las elecciones brasileñas.

A pesar de las diferencias ideológicas entre ambos, Lula fue uno de los primeros mandatarios con quien se reunió Kast a poco más de un mes de ser elegido, cuando ambos participaban del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, en Panamá.

Lula se adjudicó la victoria en la segunda vuelta electoral, al obtener el 52 % de los votos frente al 48 % de su rival.

El primogénito del expresidente Jair Bolsonaro contaba con el apoyo de varios líderes de la región, siendo el más expresivo el del argentino Javier Milei, quien aún no se ha pronunciado sobre la victoria de Lula.