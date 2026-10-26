México reanuda exportación de ganado en pie a Estados Unidos

A través de un comunicado, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA) informó que se han reanudado las exportaciones de ganado bovino en pie desde la estación cuarentenaria de Puerto Palomas, Chihuahua, México, a Columbus, Nuevo México, Estados Unidos.

El director en jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), Javier Calderón Elizalde, detalló que este primer envío fue de 750 cabezas de ganado, con las cuales se llega a un promedio de 3 mil 500 que diariamente se exportan a Estados Unidos, a través de los puertos que están en operación en Chihuahua y Sonora.

Indicó que se actúa bajo las instrucciones de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con el objetivo de colaborar con las y los productores nacionales y cumplir con las medidas acordadas con el Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (APHIS-USDA, por sus siglas en inglés) para continuar con esta actividad económica que beneficia a las y los ganaderos de pequeña escala, acopiadores, transportistas y a las poblaciones en general.

El funcionario reiteró que esta acción es resultado del compromiso del Gobierno de México para conservar los estándares sanitarios y la reconversión productiva para la exportación.

En el arranque también estuvieron presentes el subsecretario de USDA, Dudley Hoskins, la administradora de APHIS, Kelly Moore, la codirectora de la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA), María Romano y el director general de Salud Animal del Senasica, Gabriel Ayala Borunda.

Hasta el momento se han reabierto operaciones en las estaciones cuarentenarias de Agua Prieta, Sonora, San Jerónimo y Puerto Palomas, Chihuahua y se espera que a finales de noviembre se reanuden las exportaciones a través del puerto de Nogales, Sonora.