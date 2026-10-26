México rechaza interpretación de la ONU sobre desapariciones forzadas; ningún país respaldó activar el Artículo 34

SEGOB Los subsecretarios de cancillería y gobernación, Enrique Ochoa y Arturo Medina insistieron en que ningún estado miembro presentó una solicitud o promovió iniciativa alguna para impulsar una acción sobre el caso de México

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Arturo Medina Padilla, reiteró de manera enfática el rechazo del Gobierno de México a la interpretación del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la aplicación del Artículo 34 de la Convención a México.

En conferencia de prensa, acompañado del subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), ambos funcionarios reiteraron el rechazo a dicha interpretación. Al mismo tiempo, Medina Padilla estableció que:

“Ningún Estado miembro de la Organización de las Naciones Unidas presentó una solicitud ni promovió iniciativa alguna para impulsar una acción o resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre el caso de México”.

Ello, luego de que el Comité contra la Desaparición Forzada (CDF) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) volviera a solicitar públicamente que la situación de las personas desaparecidas en México sea examinada por la Asamblea General del organismo.

Al respecto, el subsecretario Ochoa Martínez enfatizó que la Cancillería reconoce el profundo dolor que provoca la desaparición de personas, por lo cual es un tema que ocupa una de las más altas prioridades para el Estado mexicano. De ahí que la Secretaría de Relaciones Exteriores tenga la responsabilidad específica de alinear y movilizar los recursos del sistema internacional para fortalecer las labores de búsqueda, investigación, identificación humana y acceso a la justicia, así como la cooperación internacional.

En este sentido, advirtió que “el Estado mexicano no ordena, no permite ni tolera la desaparición de personas”. Incluso, abundó, durante el “diálogo interactivo, las referencias puntuales de otras delegaciones hicieron eco justamente de la posición de México”.

Asimismo, señaló que algunos países se refirieron a la relevancia de que “la colaboración entre los Estados y el Comité debe estar sustentada en la confianza mutua y el valor incuestionable del diálogo y la cooperación, especialmente con los Estados parte que mantienen un compromiso activo en la lucha contra las desapariciones forzadas y una acreditada disposición de colaboración, como lo es el Estado mexicano”.

Ningún país coincidió con la visión del Comité

El subsecretario de la Cancillería puntualizó que la única referencia explícita a la activación del Artículo 34 fue aquella en la que se destacó la contribución positiva del Estado mexicano al Comité y al sistema de derechos humanos en su conjunto.

“Quiero aquí ser sumamente claro: la Asamblea General se limitó a escuchar al presidente del Comité, sin que absolutamente ningún país coincidiera con la visión del Comité. Consecuentemente, no se prevé ninguna acción posterior por parte de la Asamblea General”, detalló.

En este mismo sentido, ambos subsecretarios ratificaron la disposición de México para la cooperación y colaboración en materia de derechos humanos, con base en el marco constitucional y en relación con las desapariciones de personas. Destacaron que ello se expresa mediante programas de cooperación con las Naciones Unidas, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, el Fondo de las Naciones Unidas para la Población (UNFPA), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y diversos países.

“México es uno de los países más abiertos a la cooperación y al diálogo internacional en materia de derechos humanos y, en ese sentido, nuestro principal objetivo fue profundizar y visibilizar que la cooperación internacional forma parte integral de la respuesta del Estado mexicano al tema de las desapariciones”.

Avances en la localización de personas

A su vez, el subsecretario Medina Padilla recordó que el objetivo de México ante la Asamblea General de la ONU, celebrada en Nueva York la semana pasada, fue presentar a la comunidad internacional los avances en materia de búsqueda de personas desaparecidas, destacar la cooperación que sostiene el país con otras naciones, agencias y organismos internacionales, así como exponer con firmeza los argumentos y la posición del Estado mexicano respecto de la actuación del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas.

En la Asamblea se presentaron los resultados de la Estrategia Nacional de Búsqueda, entre ellos la localización de más de 16 mil personas, la mayoría de ellas con vida; las reformas legales, y las nuevas capacidades que se están desarrollando.

Señaló que “la búsqueda de personas desaparecidas es una prioridad nacional y se está actuando en consecuencia”, y que, bajo la conducción de la Presidenta de México, la Secretaría de Gobernación, con la participación de la Fiscalía General de la República (FGR) y otras autoridades involucradas, ha fortalecido la coordinación entre las instituciones responsables de buscar, investigar y localizar a las personas.

Reconocimiento al liderazgo de México en derechos humanos

El subsecretario de la Secretaría de Gobernación enfatizó que las representaciones diplomáticas “destacaron el liderazgo de nuestro país en materia de derechos humanos en la región y reconocieron los avances del Gobierno de México en materia de desaparición de personas”, al mostrar que la política de búsqueda en México no solamente se sustenta en compromisos, diálogo y acompañamiento a las familias, sino también en acciones operativas, herramientas tecnológicas y resultados verificables, como la localización, en lo que va del año, de más de 16 mil personas mediante cruces de información con la Plataforma Única de Identidad.