México requiere “cirugía radical”: Higinio Martínez tras escándalo en INE; urge a Sheinbaum a enviar programa anticorrupción

El presidente del Senado, Higinio Martínez advierte que la corrupción es un cáncer que carcome al país

Luego del escándalo de presunto conflicto de interés por asignación de contratos y videos filtrados que derivaron en la renuncia de Guadalupe Taddei al INE, el presidente del Senado, Higinio Martínez advirtió que es momento de definiciones en la lucha contra la corrupción por lo cual urgió a la presidenta Claudia Sheinbaum a impulsar un programa anticorrupción con medidas más contundentes para erradicar este cáncer que invade a nuestro país, pues de lo contrario—advirtió-no habrá futuro para la nación.

“Este e País requiere una cirugía radical o no habrá futuro promisorio para nuestra generación joven y las próximas”, sentenció

En un posicionamiento tras la renuncia de Taddei, Martínez advirtió que no es ingenuo, soñador, ni lo cubre un manto absoluto de pureza, pero consideró necesario y urgente emprender una lucha frontal contra la corrupción en México.

“Sé que es difícil la lucha contra la corrupción, pero estoy convencido que este País requiere una cirugía radical o no habrá futuro promisorio para nuestra generación joven y las próximas generaciones”, alertó

El presidente del Senado recalcó que es momento de definiciones sobre este lamentable cáncer que significa la corrupción y estableció que la presidenta Sheinbaum tiene la fuerza legal, política y toda la autoridad moral para poner un alto a esta situación por lo cual le urgió a enviar su programa anticorrupción.

“La Presidenta debe saber que existen millones de personas que le aplaudirían, que la respaldarían y la fortalecerían si continúa con su combate a la corrupción y con medidas más radicales”,. aseveró

En un mensaje público, el legislador sostuvo que los señalamientos deben abrir una reflexión sobre problemas que, afirmó, persisten en las instituciones: la corrupción, el despilfarro, los presuntos acuerdos económicos irregulares y la ambición por el dinero público.

Martínez cuestionó que sean los periodistas quienes, mediante sus investigaciones, denuncien posibles irregularidades y aporten pruebas sobre la actuación de gobernantes y funcionarios públicos cuando este lucha también deben asumir su responsabilidad en el combate real a la corrupción.

“¿Por qué tienen que ser los periodistas los que denuncien y encuentren pruebas de corrupción de los gobernantes y funcionarios públicos?”, planteó, al señalar la necesidad de que las propias instituciones asuman una mayor responsabilidad en la detección y sanción de conductas indebidas.

De acuerdo con el legislador, una política anticorrupción más firme podría contar con el respaldo de millones de personas, particularmente si el gobierno federal acompaña su discurso con acciones y medidas de mayor alcance.

El legislador recurrió a la metáfora de una intervención de fondo para dimensionar la urgencia del problema.

Aunque el senador no detalló qué mecanismos específicos debería incluir el programa que propone, sí dejó claro que espera una estrategia más enérgica y con resultados verificables.