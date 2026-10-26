Movilizaciones de transportistas hoy: Segob reporta 38 protestas en 19 estados; estos son los bloqueos

Segob reporta 38 puntos de protesta de transportistas en México (Crisanta Espinosa Aguilar)

Las movilizaciones de transportistas se registran este lunes en 19 entidades del país, donde suman 38 puntos de manifestación, con la participación de 691 vehículos y 858 personas, informó la Secretaría de Gobernación (Segob).

De acuerdo con el reporte oficial, con corte a las 9:30 horas, Veracruz concentra el mayor número de puntos de protesta, con ocho, seguido por el Estado de México, con seis. En tanto, Nuevo León y Tlaxcala reportan tres puntos de movilización cada uno.

En cuanto al número de participantes, la Segob señaló que Guanajuato, Veracruz y Tabasco son las entidades con mayor presencia de manifestantes.

¿Dónde hay bloqueos por las protestas de transportistas?

Respecto a las afectaciones viales, la dependencia informó que permanece un bloqueo total en Tlaxco, Tlaxcala, mientras que en Veracruz y otros puntos de Tlaxcala se mantienen cierres parciales a la circulación.

Las autoridades recomendaron a los automovilistas tomar precauciones, anticipar sus traslados y considerar rutas alternas para evitar contratiempos.

Gobierno mantiene diálogo con transportistas para evitar más afectaciones

Ante las protestas, el Gobierno de México informó que mantiene abiertos los canales de diálogo con las organizaciones transportistas para atender sus demandas a través de las instancias competentes.

La Segob señaló que el objetivo es privilegiar la construcción de acuerdos, reducir las afectaciones a la ciudadanía y evitar un mayor impacto en la movilidad y en la industria de la transformación.