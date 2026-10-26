Paraguay podrá exportar carne bovina a México tras recibir autorización sanitaria

Paraguay podrá exportar carne bovina a México

Paraguay recibió la autorización sanitaria para exportar carne bovina a México, una decisión que abre nuevas oportunidades comerciales para el sector ganadero del país sudamericano, informó este lunes el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa).

A través de un comunicado, el organismo calificó la aprobación como un hito para la producción pecuaria paraguaya, al considerar que fortalece el reconocimiento internacional de la calidad sanitaria, la trazabilidad y la confiabilidad de su carne.

La autorización también permitirá ampliar los destinos de exportación de uno de los principales productos del sector agropecuario paraguayo, en el marco de la estrategia nacional para diversificar sus mercados internacionales.

Autoridades sanitarias realizaron auditorías y reuniones

La apertura del mercado mexicano fue resultado de un proceso de evaluación y coordinación entre técnicos del Senacsa y del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), organismo responsable de la regulación zoosanitaria en México.

Como parte de este procedimiento, ambas instituciones sostuvieron diversas reuniones para intercambiar información y dar seguimiento a la auditoría realizada por las autoridades mexicanas a frigoríficos paraguayos en mayo pasado.

El encuentro más reciente tuvo lugar hace aproximadamente un mes en México, donde representantes de ambos organismos revisaron los avances del proceso de evaluación sanitaria.

De acuerdo con el Senacsa, la aprobación representa una oportunidad estratégica para incrementar los ingresos del sector productivo, ampliar la presencia de la carne paraguaya en el extranjero y fortalecer su posicionamiento como un alimento seguro y competitivo.

La carne bovina, clave para las exportaciones paraguayas

La apertura comercial con México cobra relevancia por el peso que tiene la carne bovina en la economía de Paraguay. Según datos del Banco Central de Paraguay (BCP), este producto fue el segundo mayor rubro de exportación del país, después de la soja.

Entre enero y julio del periodo reportado, los envíos de carne bovina alcanzaron un valor de mil 120.5 millones de dólares, lo que refleja la importancia de esta actividad para la generación de divisas.

Con el acceso al mercado mexicano, Paraguay busca ampliar sus oportunidades comerciales y reducir su dependencia de los destinos tradicionales de exportación.

La autorización sanitaria constituye un paso importante para el intercambio comercial entre ambos países. El desarrollo de estas operaciones dependerá de la capacidad de los exportadores para cumplir con los requisitos aplicables y concretar los envíos al mercado mexicano.