Pide sector empresarial fincar responsabilidades ante posibles irregularidades en INE

El presidente de la Coparmex, Juan José Sierra pide esclarecer irregularidades en INE (Graciela López Herrera)

Ante los señalamientos de presuntas irregularidades que motivaron la salida de la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), el sector empresarial del país exigió que el caso se investigue con absoluta transparencia para esclarecer los hechos y fincar las responsabilidades correspondientes.

El presidente de la Coparmex, Juan José Sierra estableció que la renuncia de la titular del organismo, Guadalupe Taddei, no es suficiente para cerrar el capítulo y se deben deslindar responsabilidades.

Ante el panorama del proceso electoral de 2027 —catalogado como el más grande en la historia de México—, la Coparmex advirtió que la fortaleza del Estado de derecho y la vigencia de las libertades ciudadanas dependen de un árbitro electoral plenamente confiable.

“Rumbo al 2027, necesitamos un árbitro electoral imparcial que genere confianza y este sujeto al escrutinio público”, expuso el presidente de la Coparmex, Juan José Sierra.

En tanto que el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), Octavio de la Torre, advirtió que “un país que quiere atraer inversión necesita un árbitro electoral fuera de toda sospecha”.

“Pedimos que se investigue todo, que se sancione lo que se compruebe y que el INE tenga nueva presidencia cuanto antes. Los negocios familiares necesitan certeza rumbo a 2027”, señaló

El dirigente empresarial pugnó porque las autoridades competentes investiguen a fondo los contratos y las relaciones con proveedores señalados, incluida la actuación de quien encabezaba el Instituto.

“Reconocemos que la Auditoría Superior de la Federación ya abrió una investigación de oficio. Pedimos que se llegue hasta el final, que se sancione lo que se compruebe y que todo el proceso se conduzca con apego a la ley, debido proceso y presunción de inocencia”.

La Concanaco coincidió con la presidenta Claudia Sheinbaum en que la separación de Taddei fue una buena decisión. “La integridad de los procesos electorales es condición para la estabilidad, la inversión y la confianza que necesitan los negocios familiares para trabajar y crecer”.

Los dirigentes empresariales comentaron que el nuevo liderazgo debe destacar por su independencia, capacidad técnica, imparcialidad y un compromiso incuestionable con la legalidad.

El INE cuenta con una sólida gobernanza integrada por consejeros y un cuerpo técnico de profesionales, por lo que llamaron a confiar en la capacidad de la institución para sacar adelante el proceso electoral de 2027 por encima de coyunturas individuales.