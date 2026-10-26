Reciben diputados renuncia de Taddei; se activa proceso para elegir nuevo titular del INE

Cámara de Diputados se alista para eventualmente emitir este martes la convocatoria para elegir al o la nueva presidenta del INE en cuatro o cinco semanas. (Graciela López Herrera)

La Cámara de Diputados ya recibió la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) con lo cual se activa el proceso para elegir en unas cuatro o cinco semanas al o la que la sustituirá en el cargo, confirmó el Presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal.

“La Cámara de Diputados recibió el oficio de renuncia de Guadalupe Taddei a la Presidencia del Consejo General del INE . A partir de ahora, la Jucopo inicia el proceso de selección conforme a la Constitución y la ley, con responsabilidad institucional”, expuso.

Monreal advirtió que la renuncia de Taddei no la excluye “de una probable responsabilidad que puedan surgir de los contratos, las irregularidades denunciadas y filtradas en medios de comunicación, conductas indebidas de ella o de sus subalternos, o conflicto de intereses que haya estado operando durante estos años”.

Se espera que en las próximas horas la Jucopo de San Lázaro procese la convocatoria este martes para que el pleno de la Cámara de Diputados la discuta y en su caso la apruebe con lo cual arranque el proceso de inscripción de los y las aspirantes.

El Presidente de la Mesa Directiva, Raúl Bolaños Cacho Cué, explicó que tras la recepción del documento, se dará cuenta al pleno de la Cámara de Diputados, durante la sesión ordinaria a celebrarse este martes.

Monreal confió en lograr un consenso más allá de la mayoría calificada que se requiere pues aseveró que a todos conviene un INE confiable e imparcial de cara a las elecciones del 2027 donde se renovarán 17 gubernaturas, la Cámara de Diputados y 20 mil cargos de elección popular.

“A todos nos conviene tener un órgano electoral confiable y una presidencia estable, que sea creíble y que tenga la capacidad de ofrecer certeza jurídica, imparcialidad, profesionalismo, objetividad”, indicó

Una vez que se formalizó la renuncia de Taddei a la presidencia del INE, las 10 consejeras y consejeros restantes, sostendrán una reunión para definir quien ocupará la presidencia del órgano electoral de manera provisional en las próximas cuatro o cinco semanas.

Sin embargo la definición de la presidencia provisional quedó suspendida hasta este martes cuando los consejeros sostengan una segunda reunión para dictaminar quién de ellos estará al frente del Instituto.

“No hay ningún problema, no hay inestabilidad, no hay crisis, no hay suplantaciones, tampoco hay problemas que generen las decisiones que se tomen entre los 10, y solo se esperarán a que concluya la Cámara todo este proceso que la ley establece y al que tenemos que someternos, para que en cuatro o cinco semanas ya se decida quién será el presidente definitivo para cubrir los seis años que faltan”, aclaró el presidente de la Jucopo en San Lázaro, Ricardo Monreal

El zacatecano mostró su confianza de que pueda lograr un consenso más allá de la mayoría calificada para sacar adelante la elección de quien sustituirá a Taddei en la presidencia del INE pues a todos conviene un órgano fuerte y creíble.

“Voy a intentarlo. Creo que a todos nos conviene tener un órgano electoral confiable y una presidencia estable, que sea creíble y que tenga la capacidad de ofrecer certeza jurídica, imparcialidad, profesionalismo, objetividad. Tengo confianza en que podemos encontrar la persona y lograr por mayoría calificada una persona que encabece el órgano electoral máximo”.

Recalcó que se tiene la posibilidad de buscar a una persona que la sustituya con esas características: certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad y profesionalismo.

“Creo que lo podemos lograr. Sí hay mexicanos y mexicanas que tengan esas características”.

¿JUICIO POLITICO A TADDEI?

Asimismo consideró que no tendría sentido iniciar un juicio político o la inhabilitación de Guadalupe Taddei pues los efectos de esa medida ya se consumaron.

“Los efectos que persigue el juicio político se han cristalizado y se han concretado”, como es la separación del cargo al presentar su renuncia.

El juicio político –precisó-- tiene dos posibilidades y dos propósitos: uno, la inhabilitación, y el otro, la separación. Ya está separada y ya inició los procesos la Auditoría Superior de la Federación, el Órgano Interno de Control, la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera, todos, y van deslindar responsabilidades.

No obstante afirmó que ello no excluye la probable responsabilidad que puedan surgir de los contratos, de las irregularidades denunciadas y filtradas en medios de comunicación, de las probables conductas indebidas de ella o de sus subalternos, o conflicto de intereses que haya estado operando durante estos años.