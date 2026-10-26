SCJN y ONU-Hábitat firman acuerdo para fortalecer el derecho a la vivienda y la justicia urbana

SCJN y ONU-Hábitat firman acuerdo de cooperación Anacláudia Rossbach Y Hugo Aguilar Ortiz fortalecen colaboración en derecho urbano

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y ONU-Hábitat firmaron este lunes un Memorándum de Entendimiento en la Ciudad de México para fortalecer la colaboración en materia de derecho urbano, vivienda adecuada y derechos humanos.

El acto protocolario estuvo encabezado por el ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, y la directora ejecutiva de ONU-Hábitat, Anacláudia Rossbach, quienes formalizaron el acuerdo de cooperación entre ambas instituciones.

Mediante este convenio se busca impulsar la investigación, facilitar el intercambio de experiencias y fortalecer los conocimientos relacionados con el desarrollo urbano y el acceso a una vivienda adecuada.

La colaboración también pone énfasis en la importancia de la justicia para construir ciudades donde se respeten los derechos de todos sus habitantes, particularmente en temas relacionados con el acceso a la vivienda y el entorno urbano.

Con la firma del memorándum, ambas instituciones establecieron un mecanismo de colaboración para compartir conocimientos y experiencias que contribuyan al fortalecimiento del derecho urbano y la protección de los derechos humanos.