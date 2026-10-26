Se reanuda exportación de ganado a EU por Chihuahua con primer envío de 750 reses

México reanudó este lunes la exportación de ganado en pie a Estados Unidos a través del cruce fronterizo de Puerto Palomas, Chihuahua, con un primer envío de 750 reses, luego de las restricciones sanitarias impuestas por Washington ante la propagación del gusano barrenador del ganado.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura) informó que, con la reactivación de este punto fronterizo, el promedio de exportación alcanza las 3 mil 500 cabezas de ganado diarias a través de los puertos que permanecen en operación en Chihuahua y Sonora.

El director del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), Javier Calderón Elizalde, señaló que la reapertura responde al compromiso del Gobierno de México de mantener los estándares sanitarios y avanzar en la reconversión productiva para la exportación.

Asimismo, destacó que la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum es mantener la colaboración con los productores nacionales y cumplir las medidas acordadas con el Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (APHIS-USDA).

De acuerdo con Agricultura, la continuidad de esta actividad económica beneficia a pequeños ganaderos, acopiadores, transportistas y a la población en general.

En el acto de reanudación participaron el subsecretario del Departamento de Agricultura estadounidense, Dudley Hoskins, y la administradora de APHIS, Kelly Moore, además de representantes de las autoridades sanitarias de ambos países.

La dependencia detalló que hasta ahora se han reabierto las operaciones en las estaciones cuarentenarias de Agua Prieta, Sonora, y San Jerónimo y Puerto Palomas, Chihuahua. Asimismo, previó que las exportaciones se reanuden por el puerto de Nogales, Sonora, a finales de noviembre.

Antecedentes de las restricciones sanitarias

La reactivación de Puerto Palomas ocurre después de varias interrupciones en el comercio ganadero entre México y Estados Unidos, relacionadas principalmente con la presencia del gusano barrenador y las medidas de vigilancia sanitaria.

El pasado 16 de octubre, México suspendió las exportaciones de ganado por el cruce de Agua Prieta, Sonora, hacia Douglas, Arizona, luego de que durante una inspección en una estación cuarentenaria se detectaran aftas en la boca de un animal, indicio que motivó la aplicación de medidas preventivas por un posible caso de fiebre aftosa.

Ese cruce había reanudado sus operaciones el 24 de agosto, con un primer envío de aproximadamente 750 cabezas y la meta de incrementar gradualmente el flujo hasta mil 500 animales diarios.

Por su parte, Estados Unidos suspendió las importaciones de ganado mexicano en noviembre de 2024, después de detectarse el primer caso de gusano barrenador en Chiapas. Aunque el comercio se reanudó posteriormente, Washington volvió a cerrar sus puertos fronterizos el 11 de mayo de 2025, ante la expansión de la plaga hacia Oaxaca y Veracruz.

El cruce de Douglas reabrió el 7 de julio de 2025, pero fue cerrado nuevamente dos días después, tras notificarse otro caso en Veracruz. Las operaciones se restablecieron en agosto de ese año.

Con la reapertura de Puerto Palomas, México avanza en la recuperación de sus exportaciones ganaderas hacia Estados Unidos, mientras ambos países mantienen las medidas de inspección y control sanitario para prevenir la propagación de enfermedades y plagas que afectan al sector pecuario.