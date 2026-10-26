Sectur anuncia nuevas rutas aéreas entre México y Estados Unidos

Este Lunes, la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, anunció la apertura de tres nuevas rutas aéreas entre la Ciudad de México y Estados Unidos, que ampliarán las alternativas de viaje entre ambos países y contribuirán al fortalecimiento del turismo.

“Fortalecer los vínculos con Estados Unidos, nuestro principal mercado emisor de turistas internacionales, nos permite seguir acercando a más visitantes a nuestro país y generar oportunidades para quienes encuentran en el turismo una fuente de bienestar y Prosperidad Compartida”, expuso.

Las nuevas conexiones, anunciadas por Aeroméxico y Delta Air Lines, enlazarán el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) con el Aeropuerto John Wayne, en Orange County, California, el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood, en Florida y el Aeropuerto Internacional de Portland, en Oregón.

La ruta Ciudad de México–Orange County iniciará operaciones el 11 de enero de 2027, con salida a las 09:15 horas y llegada a las 11:30 horas. En sentido inverso, el vuelo saldrá a las 13:00 horas y llegará a la capital mexicana a las 19:00 horas.

La conexión con Fort Lauderdale comenzará el 14 de enero, con salida de la Ciudad de México a las 09:35 horas y llegada a las 14:05 horas. El regreso partirá a las 15:35 horas y llegará a la Ciudad de México a las 18:20 horas.

Por su parte, los vuelos entre la Ciudad de México y Portland iniciarán el 21 de enero desde México, con salida a las 16:15 horas y llegada a las 20:00 horas. Desde Portland, las operaciones comenzarán el 22 de enero, con salida a las 09:30 horas y llegada a la capital mexicana a las 17:00 horas.

“La diversificación de las rutas aéreas contribuye a que los viajeros cuenten con más alternativas para planear sus recorridos y descubrir nuevos lugares en ambos países”, finalizó Rodríguez Zamora.