Segob llama a CANACAR a detener movilizaciones y sumarse a mesas de diálogo

Canacar

La Secretaría de Gobernación (Segob) reiteró su llamado a la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) y a otras organizaciones de transportistas para que suspendan las movilizaciones que afectan la circulación y las actividades económicas, y se incorporen a las mesas de diálogo convocadas por el Gobierno de México.

Mediante un comunicado emitido este lunes 26 de octubre, la dependencia señaló que integrantes de CANACAR han decidido mantener las manifestaciones, pese a que la mayoría de las organizaciones del sector ya participa en las reuniones para buscar soluciones a sus demandas.

Gobernación sostuvo que el diálogo debe ser la principal vía para atender las inconformidades de los transportistas, al considerar que los bloqueos carreteros generan afectaciones innecesarias a la población y a las actividades económicas.

La dependencia explicó que, como resultado de la reunión celebrada este lunes con representantes del sector, se acordó establecer nuevas mesas de trabajo con distintas instituciones del Gobierno federal.

Iniciarán reuniones con Hacienda

La primera mesa se llevará a cabo este martes 27 de octubre con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), mientras que posteriormente se instalarán encuentros para abordar asuntos relacionados con la seguridad y las condiciones de la infraestructura carretera.

La Segob destacó que estos espacios permitirán continuar con la atención de las solicitudes de los transportistas mediante mecanismos institucionales, sin necesidad de recurrir a manifestaciones que dificulten la movilidad.

Asimismo, aseguró que las mesas de diálogo permanecerán abiertas para aquellas organizaciones que todavía no se han incorporado, con el propósito de alcanzar acuerdos y evitar nuevas afectaciones a la ciudadanía.

En la reunión de este lunes participaron representantes de las secretarías de Gobernación, Hacienda y Crédito Público, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Seguridad y Protección Ciudadana, así como del Trabajo y Previsión Social y de la Guardia Nacional.

Por parte del sector transportista acudieron integrantes de la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat), la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram) y la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP).

Estas organizaciones forman parte de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) y participaron en el encuentro para avanzar en la atención de las demandas del sector.

La Secretaría de Gobernación insistió en que continuará abierta al diálogo con CANACAR y las demás agrupaciones que mantienen movilizaciones, con la intención de encontrar soluciones sin perjudicar a quienes utilizan las carreteras del país.