Senado avaló en fast track facultades de designación directa para la Presidencia del INE

Las facultades de designación directa otorgadas en el Instituto Nacional Electoral (INE) fueron otorgadas por el Senado de la República, a través de una reserva que interpuso el morenista Pavel Jarero Velázquez.

El documento que da cuenta de la reserva avalada por la cámara alta, circula en medio del debate y los señalamientos que responsabilizan a la Cámara de Diputados, de haber modificado la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) para otorgar estos “súper poderes”.

Previamente en elrecinto legislativo de San Lázaro se había modificado Legipe para establecer que la elección de jueces y magistrados sería por voto directo, y posteriormente, el 8 de octubre, durante la discusión de las leyes secundarias en el Senado de la República, el senador Pavel Jarero Velázquez introdujo una reserva modificatoria a los artículos 45 y 48 de la Legipe.

El texto presentado por Jarero Velázquez facultó a la Presidencia del INE a nombrar de manera directa e interna a los titulares de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas del instituto, eliminando el requisito previo de obtener una mayoría calificada de ocho votos dentro del Consejo General.

“Corresponden al Presidente del Consejo General las atribuciones siguientes: Proponer al Consejo General de nombramiento del Secretario Ejecutivo; designar a los directores ejecutivos y demás titulares de unidades técnicas del instituto”, señala el documento.

Senado avaló en fast track facultades de designación directa para la Presidencia del INE

De igual forma se facultó a la Presidencia del INE para “aprobar los acuerdos correspondientes para la coordinación y ejecución de las actividades administrativas técnicas, y operativas del instituto, y de coordinación de las juntas locales y distritales ejecutivas relacionadas para la organización de las elecciones de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como para el funcionamiento ordinario del Instituto”.

Esa reserva fue integrada de último minuto, de madrugada, y en votación económica.