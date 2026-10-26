SEP consultará al magisterio el 30 de octubre para desaparecer la Usicamm

SEP anunció la convocatoria para que maestras y maestros participen en la construcción de un nuevo esquema de promoción, contratación y asignación de plazas e incentivos en el magisterio

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, anunció que el próximo viernes 30 de octubre se realizará una consulta nacional al magisterio para avanzar en la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm), como parte del compromiso asumido por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para transformar el sistema de carrera docente.

Durante la Cuarta Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria 2026 del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), el titular de la SEP explicó que el ejercicio se llevará a cabo durante la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE) del ciclo escolar 2026-2027, que estará dedicada completamente a escuchar las propuestas de los docentes.

El objetivo es que maestras y maestros participen en la elaboración de un nuevo esquema para la contratación, promoción, asignación de plazas e incentivos, mediante un procedimiento que permita conocer sus opiniones sobre los cambios que consideran necesarios.

Delgado señaló que los resultados servirán para definir los últimos detalles de la reforma que Sheinbaum tiene previsto presentar en noviembre, con la intención de cumplir este año el compromiso número 27 de su programa de gobierno.

Cómo se realizará la consulta

El secretario explicó que la participación tendrá una modalidad híbrida. Los docentes deberán ingresar a una plataforma digital, registrarse y responder un cuestionario diagnóstico que posteriormente imprimirán y entregarán a las autoridades de sus escuelas.

Los resultados se darán a conocer el próximo 5 de noviembre mediante la página oficial de la Secretaría de Educación Pública.

Asimismo, Delgado pidió a las autoridades educativas estatales promover la consulta en todos los planteles para lograr una participación amplia del magisterio, al considerar que esto dará mayor legitimidad a la reforma.

Durante la jornada, los participantes contarán con información de apoyo y habrá observadores externos de instituciones de educación superior pertenecientes a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

En total, 2 mil 200 profesores universitarios acudirán a mil 105 escuelas para supervisar el desarrollo de la consulta mediante una metodología y una lista de verificación.

SNTE llama a participar

El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas, convocó a los docentes a participar y presentar propuestas para construir mecanismos más transparentes y equitativos, que respeten sus derechos laborales.

Recordó que en septiembre de 2024 el sindicato consultó a 673 mil 902 maestras y maestros, quienes expresaron entre sus principales demandas mayor justicia laboral, respeto a su profesión y procedimientos libres de corrupción, nepotismo e influyentismo.

Cepeda también reconoció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum y del secretario Mario Delgado al magisterio, al considerar que han dado mayor importancia a su participación en la transformación educativa.

Universidades vigilarán la consulta

Durante la reunión del Conaedu, la SEP y la ANUIES firmaron un convenio para que instituciones de educación superior participen como observadoras externas y contribuyan a garantizar la transparencia del ejercicio.

El acuerdo fue encabezado por Mario Delgado y el secretario general ejecutivo de la ANUIES, Luis Armando González Placencia, quienes destacaron la importancia de contar con supervisión independiente durante el proceso.

Por su parte, el subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva Lomelí, informó que se integró un equipo técnico de siete especialistas pertenecientes a seis universidades para revisar la seguridad y el funcionamiento de la plataforma digital.

En este grupo participan representantes de la Universidad Veracruzana, la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Autónoma de Yucatán, la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad Nacional Autónoma de México.

González Placencia explicó que las universidades colaborarán mediante dos mecanismos: la presencia de observadores en las escuelas y la supervisión tecnológica a cargo de especialistas en seguridad informática, con el propósito de dar certeza al desarrollo de la consulta nacional.