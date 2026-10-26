Sheinbaum afirma que México y EU avanzan en negociaciones comerciales, pero sin acuerdo definitivo

Sheinbaum afirma que México y EU avanzan en negociaciones comerciales (Graciela López Herrera)

La Presidenta Claudia Sheinbaum, afirmó que las negociaciones comerciales con Estados Unidos se encuentran avanzadas, en coincidencia con las declaraciones de su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien anticipó que ambos países podrían alcanzar próximamente un acuerdo para reducir los gravámenes bilaterales.

Sin embargo, la mandataria mexicana aclaró que todavía no existe un pacto definitivo ni una fecha establecida para concluir las conversaciones, por lo que pidió esperar los resultados del proceso de diálogo.

“Hay que esperar todavía. Vamos muy avanzados, pero todavía falta”, expresó durante su conferencia de prensa matutina, al ser cuestionada sobre las declaraciones de Trump respecto a la posibilidad de resolver las diferencias comerciales entre ambas naciones.

Sheinbaum explicó que el secretario de Economía mantiene comunicación con las autoridades estadounidenses encargadas de los tratados comerciales y con el Departamento de Comercio de ese país, como parte de los trabajos para alcanzar un entendimiento.

Trump anticipa un acuerdo comercial

Las declaraciones de la Presidenta se produjeron después de que el viernes pasado Trump asegurara que las negociaciones con México estaban cerca de concluir y que el eventual acuerdo podría resultar favorable para ambas partes.

“Estamos muy cerca de un acuerdo con México. Será un acuerdo muy bueno, espero que para ellos también”, declaró el mandatario estadounidense, quien también mencionó las conversaciones comerciales con Canadá.

Trump ha mantenido su postura de reducir el déficit comercial de Estados Unidos con sus socios de América del Norte y ha utilizado la política arancelaria como instrumento de presión durante las negociaciones.

Pese a las expectativas expresadas desde Washington, el Gobierno mexicano sostiene que las conversaciones continúan y que aún deben resolverse las diferencias pendientes.

Aranceles y revisión del T-MEC

Las negociaciones se desarrollan en el contexto de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en medio de las tensiones derivadas de las medidas arancelarias aplicadas por la administración estadounidense.

Entre los principales objetivos de México está reducir los gravámenes que afectan a sus exportaciones, particularmente los aranceles de 50 por ciento al acero y al aluminio, así como los de 25 por ciento a los automóviles, con las excepciones correspondientes.

La evolución de las conversaciones es relevante para la relación económica bilateral, debido a la integración de las cadenas productivas y comerciales entre ambos países.

Al mismo tiempo, Sheinbaum ha reiterado que México mantendrá su posición en asuntos relacionados con la soberanía y la seguridad nacional, ante las exigencias planteadas por Washington.

Por ahora, la Presidenta insistió en que, aunque existe avance en las negociaciones, será necesario esperar para conocer los términos de un posible acuerdo y determinar cuándo podrían concretarse los compromisos comerciales entre México y Estados Unidos.