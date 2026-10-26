¿Sigue cerrada la México-Toluca? Reporte al momento del bloqueo de transportistas (Crisanta Espinosa Aguilar)

Actualmente el paso en la carretera México-Toluca continúa bloqueado por el paro nacional de transportistas, con el objetivo que sean atendidos los problemas de inseguridad que viven los conductores en las carreteras del país.

Los bloqueos de este lunes 26 de octubre iniciaron entre la 06:30 y las 08:00 horas, superando las 12 horas de manifestación hasta el momento.

¿Quiénes participan en el paro nacional de transportistas?

En el paro nacional de transportistas en México participan instituciones de transportistas y de defensa del campo en los bloqueos de vialidades en todo el país, entre ellas están:

Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar).

Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, A.C. (AMOTAC).

Organización Integradora de Derechos Convencionales, A.C. (INDECO).

Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC).

Frente Nacional por la Defensa del Campo (FNDC).

Movimiento Agrícola Campesino (MAC).

Otras vialidades afectadas por bloqueos

De acuerdo con Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), las vialidades que se encuentran afectadas por presencia de manifestantes son:

Autopista Tehuacán en ambos sentidos.

en ambos sentidos. Autopista México-Cuernavaca en el kilómetro 80.

en el kilómetro 80. Autopista Puebla en el kilómetro 134 en ambos sentidos.

en el kilómetro 134 en ambos sentidos. Autopista Ciudad Mendoza en el kilómetro 269 en ambos sentidos.

en el kilómetro 269 en ambos sentidos. Libramiento Cuernavaca en el kilómetro 91 en ambos sentidos.

en el kilómetro 91 en ambos sentidos. Autopista Nueva Teapa en el kilómetro 27 en ambos sentidos.

en el kilómetro 27 en ambos sentidos. Autopista Champa en el kilómetro 4 en dirección Lechería.

Reunión de transportistas con el gobierno

Asimismo, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, compartió en redes imágenes de una reunión que mantuvo el día de hoy con los transportistas que estaban en contra con el paro nacional, entre ellos se encontraban:

Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos ( CONCAMIN ).

). Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo ( CANAPAT ).

). Asociación Nacional de Transporte Privado ( ANTP ).

). Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos, A.C. (CONATRAM).

Agradeció su disposición a la apertura del diálogo para encontrar solución en los problemas que enfrentan los transportistas.

Por su lado, la Secretaría de Gobernación, hizo un llamado a las organizaciones de transportistas a priorizar el diálogo con las autoridades para evitar las afecciones a la población, que perjudican la movilidad y actividades económicas.