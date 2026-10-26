Sin llegar Taddei, INE espera iniciar proceso de sustitución

INE (Mario Jasso)

El Instituto Nacional Electoral (INE) se mantiene a la espera de que se formalice la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia del organismo, debido a que la Cámara de Diputados todavía no recibe la comunicación oficial necesaria para iniciar el procedimiento de sustitución.

Hasta el momento, la renuncia de Taddei no ha llegado formalmente a la Cámara de Diputados, por lo que los legisladores no pueden avanzar con el proceso para nombrar a quien ocupará la presidencia del Instituto.

Una vez que se reciba la notificación correspondiente por parte del INE, se activarán los mecanismos establecidos para llevar a cabo la sustitución de la consejera presidenta.

Mientras tanto, los diez consejeros restantes del organismo electoral se reunieron este lunes en la sede del Instituto, algunos de manera virtual, para analizar la situación y definir los pasos que deberán seguir ante la salida de Taddei.

Analizarán presidencia provisional

El Consejo General del INE tiene previsto discutir este martes la designación de una presidencia provisional, que permitirá mantener la conducción del organismo mientras la Cámara de Diputados realiza el procedimiento correspondiente para elegir a la persona que ocupará el cargo.

La reunión también busca establecer una ruta para garantizar la continuidad de las actividades del Instituto y mantener el funcionamiento de sus distintas áreas durante el proceso de sustitución.

Por su parte, la consejera Carla Humphrey consideró que la situación que enfrenta el organismo tiene su origen en las facultades extraordinarias otorgadas a la presidencia del INE mediante una reforma legislativa.

Ante ello, llamó al Congreso de la Unión a revertir las modificaciones que permitieron a la presidencia realizar nombramientos en puestos clave sin necesidad de consultar al resto de los integrantes del Consejo General.

Humphrey sostuvo que estos cambios debilitaron la toma de decisiones colegiada dentro del Instituto, por lo que consideró necesario revisar las facultades otorgadas a la presidencia.