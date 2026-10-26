Tormenta tropical Vance provocará lluvias fuertes, oleaje de hasta 4 metros y riesgo de inundaciones

Vance generará lluvias fuertes en el occidente y sur de México

La tormenta tropical Vance continuará generando efectos este lunes en el occidente y sur de México, donde provocará lluvias fuertes, vientos con rachas de hasta 60 km/h, oleaje de hasta 4 metros y condiciones que podrían ocasionar deslaves, inundaciones y el desbordamiento de ríos y arroyos, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La humedad asociada a la circulación del sistema favorecerá lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros, en el sur de Nayarit, el oeste de Jalisco, Colima, la costa de Michoacán y el suroeste de Guerrero.

¿Qué estados serán afectados por la tormenta tropical Vance?

El SMN detalló que también se prevén vientos sostenidos de 20 a 30 km/h, con rachas de 40 a 60 km/h en las costas de Colima y Michoacán.

En tanto, las costas de Jalisco y Guerrero registrarán vientos de 10 a 20 km/h, con rachas de 30 a 50 km/h.

Respecto al oleaje, se esperan olas de 3 a 4 metros de altura en las costas de Colima y Michoacán, mientras que en Jalisco y Guerrero el oleaje alcanzará entre 2 y 3 metros.

SMN alerta por riesgo de deslaves e inundaciones

El organismo advirtió que las lluvias podrían provocar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados afectados.

Por ello, exhortó a la población a mantenerse atenta a los avisos emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y las autoridades de Protección Civil, además de seguir sus recomendaciones para evitar riesgos.

¿Dónde se localiza la tormenta tropical Vance?

A las 09:00 horas, tiempo del centro de México, el centro de Vance se ubicó aproximadamente a 425 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, y a 555 kilómetros al sur de Cabo Corrientes, Jalisco.

El fenómeno presenta vientos máximos sostenidos de 100 km/h, rachas de hasta 120 km/h y se desplaza hacia el oeste-noroeste a 11 km/h, de acuerdo con el reporte más reciente del SMN.