Transportistas rechazan bloqueos carreteros y acuerdan diálogo con el Gobierno federal (Tonatiuh Navarro)

La Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (CANAPAT), la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (CONATRAM) y la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP) manifestaron su rechazo a los bloqueos carreteros que afectan a la ciudadanía y expresaron su disposición a privilegiar el diálogo con el Gobierno de México para atender las demandas del sector.

Las tres organizaciones, integrantes de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN), participaron en una reunión con autoridades federales, en la que presentaron sus planteamientos sobre seguridad en carreteras, infraestructura, estímulos fiscales, transporte irregular, abusos de autoridad, tarifas de peaje y condiciones de operación del autotransporte.

Durante el encuentro, la Secretaría de Gobernación (Segob) reiteró que no es necesario recurrir a bloqueos carreteros para exponer las demandas del sector, debido a las afectaciones que estas acciones generan a la población y a las actividades económicas.

Como resultado de la reunión, las partes acordaron establecer una agenda de trabajo durante esta semana, tanto a nivel federal como en las entidades, con el propósito de revisar los planteamientos de los transportistas y avanzar en alternativas de solución.

En las mesas de trabajo participarán las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Trabajo y Previsión Social (STPS), además de la Guardia Nacional (GN).

La participación de estas dependencias permitirá abordar los temas fiscales, de infraestructura, seguridad carretera y condiciones laborales, así como revisar las problemáticas operativas que enfrenta el autotransporte en el país.

En la reunión estuvieron presentes los titulares de Hacienda, Edgar Amador Zamora, y de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, además de funcionarios de ambas dependencias y representantes de la SICT, la SSPC y la Guardia Nacional.

Por parte del Gobierno federal también participaron Luis Ruiz, director general del Autotransporte Federal de la SICT; el general Cruz Isaac Muñoz Navarro, director general de Seguridad en Carreteras e Instalaciones, y el general de brigada Juan Carlos Guzmán Giadans, jefe de Coordinación Policial, ambos de la Guardia Nacional.

En representación del sector transportista asistieron Alejandro Malagón Barragán, Luis Antonio Zaldívar Sánchez, Elías Dip Rame y Leonardo Gómez, entre otros integrantes de las organizaciones participantes.

El acuerdo establece una ruta de diálogo institucional para atender las demandas del autotransporte, mientras las autoridades federales y las organizaciones buscan avanzar en propuestas que permitan mejorar las condiciones de operación y seguridad en las carreteras del país sin recurrir a medidas que perjudiquen a la ciudadanía.