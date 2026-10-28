Aprueba Senado reconocimiento a la futbolista Charly Corral por trayectoria deportiva

Charlyn Corral, jugadora de la Tuzas del Pachuca. (Liga MX Femenil Apertura 2024 Pachuca vs Leon/Ulises Naranjo)

El pleno del Senado aprobó entregar un reconocimiento y hacerle un homenaje a la futbolista mexicana Charlyn Corral --en una fecha por definir--, por convertirse en la primera deportista nacional en ganar el premio a la Mejor Delantera del Año en la gala del Balón de Oro 2026, celebrada en Londres el pasado 26 de octubre.

La propuesta que impulsó la senadora de Morena, Blanca Judith Díaz Delgado, presentó un punto de acuerdo para reconocer a la deportista no se limita a celebrar el logro internacional de la delantera del club Pachuca femenil, sino que plantea exigir a las autoridades deportivas de los tres órdenes de gobierno mayores oportunidades, recursos y condiciones de igualdad para las mujeres que practican deporte profesional.

Corral recibió el galardón apenas este lunes, durante la ceremonia del Balón de Oro celebrada en Londres, Inglaterra, acontecimiento que la legisladora consideró histórico para el fútbol femenil mexicano.

Díaz Delgado destacó que la trayectoria de la futbolista representa años de disciplina, perseverancia y sacrificios, además de demostrar que las deportistas mexicanas tienen capacidad para competir al máximo nivel internacional.

La legisladora subrayó que el reconocimiento trasciende los resultados obtenidos dentro de las canchas, pues constituye un referente para miles de niñas y adolescentes que aspiran a desarrollar una carrera profesional en el fútbol.

La senadora advirtió que durante décadas las mujeres han enfrentado prejuicios, discriminación, falta de oportunidades y desigualdad en el acceso a recursos deportivos, obstáculos que han limitado su crecimiento profesional.

Por ello, sostuvo que los triunfos internacionales deben convertirse también en una oportunidad para transformar las condiciones en las que compiten las deportistas mexicanas.

El punto de acuerdo contempla tres planteamientos centrales como reconocer formalmente la trayectoria de Charlyn Corral y su histórica distinción internacional.

El segundo destaca su contribución a la visibilidad del talento femenino y su papel como ejemplo para las nuevas generaciones, al demostrar que las mujeres pueden alcanzar los máximos reconocimientos deportivos.

El tercero exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y a las autoridades federales, estatales y municipales a fortalecer programas que impulsen el deporte femenil.

La propuesta incluye ampliar el acceso a instalaciones, recursos económicos, apoyos, formación y oportunidades de profesionalización, además de garantizar espacios seguros, incluyentes y libres de violencia y discriminación.

La senadora fundamentó su planteamiento en el artículo cuarto constitucional y en los compromisos internacionales de México para garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.