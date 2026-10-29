Oposición cuestiona resultados de aprendizaje y condiciones de escuelas

Oposición reclama a SEP resultados de aprendizaje

Durante la comparecencia del titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, legisladores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano cuestionaron los resultados de la política educativa, las condiciones de las escuelas y la falta de información que permita evaluar el impacto de los programas federales.

Los reclamos abarcaron desde el desempeño de los estudiantes en evaluaciones internacionales y el deterioro de planteles hasta la precariedad laboral de docentes, el contenido de los libros de texto y el destino de recursos públicos para distintos programas educativos.

La diputada priista Laura Ivonne Ruiz Moreno sostuvo que la educación requiere resultados verificables y no solamente la promoción de programas gubernamentales. Cuestionó los resultados de México en la prueba PISA y señaló que las becas no resuelven por sí solas las carencias de infraestructura ni garantizan mejores aprendizajes.

“Los libros de texto gratuitos deben formar estudiantes con conocimientos sólidos y pensamiento crítico, no servir como propaganda política”, afirmó al defender la necesidad de fortalecer la evaluación educativa.

La legisladora también pidió reconsiderar el programa de escuelas de tiempo completo, que, recordó, fue cancelado en 2021, y advirtió sobre la necesidad de ampliar la atención a la salud mental de niñas, niños y adolescentes.

Ruiz Moreno citó cifras sobre suicidios entre menores de edad y sostuvo que los problemas emocionales repercuten directamente en el desarrollo y el aprendizaje de los estudiantes. Asimismo, reclamó que los recursos educativos se traduzcan en planteles dignos y mejores condiciones para las comunidades escolares.

PAN reclama condiciones de escuelas y magisterio

Por el PAN, la diputada Elisa Paola Zamora Ramírez pidió a la SEP información verificable sobre las condiciones laborales de los maestros, entre ellas el número de plazas vacantes, la contratación temporal y las medidas de capacitación y acompañamiento para quienes trabajan en escuelas rurales, indígenas, multigrado y de alta marginación.

También cuestionó las consecuencias de los paros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en el calendario escolar y preguntó por los acuerdos alcanzados con el magisterio, así como por el avance de la reforma a la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) y la revisión de la Ley del ISSSTE de 2007.

La panista puso como ejemplo las condiciones de planteles de Nuevo León, donde durante el periodo vacacional algunas escuelas permanecieron con hierba crecida y sus directoras tuvieron que solicitar apoyo a los municipios para realizar labores de limpieza.

“Menos discursos y más resultados, menos propaganda y más escuelas dignas”, expresó.

Zamora Ramírez también pidió aclaraciones sobre la plataforma educativa Saberes MX, operada por Territorium Life, y solicitó conocer las medidas adoptadas ante señalamientos sobre posibles fallas en las evaluaciones en línea.

En materia de educación media superior, demandó información sobre los recursos destinados a reducir el abandono escolar y garantizar que más jóvenes concluyan sus estudios. Sobre las jornadas de salud en las escuelas, pidió conocer cuántos alumnos detectados con problemas visuales o de peso recibieron seguimiento médico.

Finalmente, cuestionó qué observaciones ha emitido la Auditoría Superior de la Federación a la SEP, cuántas han sido solventadas y qué consecuencias se han aplicado ante posibles irregularidades.

MC cuestiona presupuesto, libros de texto y evaluación

Por Movimiento Ciudadano, el diputado Gibrán Ramírez Reyes centró parte de sus cuestionamientos en el presupuesto educativo, la desigualdad en los aprendizajes y las condiciones laborales de los docentes.

El legislador señaló que, pese a la recuperación de algunos indicadores de cobertura, persisten rezagos educativos y diferencias en el acceso a la educación superior; también cuestionó la desaparición de organismos dedicados a la evaluación educativa y preguntó qué mecanismos se utilizan actualmente para medir los aprendizajes.

Al referirse a la prueba PISA, sostuvo que las diferencias de desempeño entre estudiantes de distintos niveles socioeconómicos evidencian la persistencia de desigualdades que, dijo, no se resuelven únicamente mediante becas.

Ramírez Reyes también cuestionó las condiciones de contratación y remuneración de docentes de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García y del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE).

En cuanto a los libros de texto, consideró necesario corregir los materiales que, desde su perspectiva, presentan deficiencias. Reconoció como un paso positivo el anuncio de nuevos libros de matemáticas, pero preguntó si también se revisarán otros contenidos.

Uno de los principales cuestionamientos del emecista se dirigió al presupuesto; destacó el incremento de cinco mil a 27 mil millones de pesos en el rubro de actividades de apoyo administrativo y preguntó si esos recursos se destinarán a mejorar los salarios docentes.

Asimismo, pidió explicar la reducción de recursos para la expansión de la educación inicial y el estado de mil 500 millones de pesos en observaciones que continúan sin solventarse en el programa La Escuela es Nuestra desde su creación.